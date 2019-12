„Hot blob”. Nietypowe zjawisko u wybrzeży Nowej Zelandii zaskoczyło naukowców

O niecodziennym zjawisku pisze „The Guardian” , nazywając je „hot blob” , czyli „gorąca kropla, plama” . Samo słowo „blob” na określenie masy cieplejszej wody używane jest od 2013 roku, kiedy to naukowcy po raz pierwszy zaobserwowali takie zjawisko na Pacyfiku. „The Blob” obserwowano także w kolejnych latach, w różnych miejscach u wybrzeży Ameryki Północnej.

Teraz fenomen wystąpił w pobliżu Nowej Zelandii. „Hot blob” zajmuje powierzchnię co najmniej miliona kilometrów kwadratowych. Jest 1,5 raza większy od powierzchni Teksasu i czterokrotnie większy niż sama Nowa Zelandia. Zajęli się nim naukowcy z Victoria University w Wellington. Prowadzący badania James Renwick, kierownik katedry geografii, środowiska i nauk o ziemi, przyznaje, że temperatura wody na wspomnianym obszarze gwałtownie rosła w ostatnich tygodniach. – To największa łata ponadprzeciętnego ocieplenia na naszej planecie obecnie. Normalnie temperatura (wody – red.) na tym terenie to około 15 stopni. W tej chwili jest tam 20 stopnie – komentuje naukowiec.

Jaka jest przyczyna?

Renwick przyznaje, że przyczyną takiego zjawiska może być rosnąca emisja gazów cieplarnianych, będąca efektem zmian klimatu. Ale jego zdaniem, w głównej mierze fenomen spowodowany jest przez naturalnie występujące zjawiska – połączenie wysokiego ciśnienia i brak wiatru. Naukowiec podkreśla jednak, że pojawienie się tak dużej łaty ciepłej wody jest niespotykane. – Nierzadko zdarzają się plamy cieplejszej wody u wybrzeży Nowej Zelandii, ale magnituda czterech, pięciu, a nawet sześciu stopni Celsjusza jest dosyć nadzwyczajna – dodaje. – Prawdopodobnie jest to bardzo cienka warstwa wody w oceanie, która nagrzała się, a od kilku tygodni nie ma wiatru, który mógłby ją ochłodzić – wyjaśnia ekspert. Renwick podkreśla, że zjawisko może mieć niekorzystny wpływ na faunę oceaniczną.

Naukowcy w nadchodzących tygodniach planują kolejne pomiary, by jednoznacznie określić przyczyny zjawiska i ocenić, jaki wpływ ma ono na środowisko oceaniczne. „The Guardian” przypomina, że dwa lata temu w Nowej Zelandii odnotowano falę upałów, podczas której temperatura była średnio 3 stopnie wyższa niż przeciętnie. Wpłynęło to na zachowanie tropikalnych gatunków ryb z okolic Australii, które zaczęły pojawiać się także w innych miejscach, gdzie wcześniej ich nie spotykano.

