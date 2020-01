Niesporczaki mogą przeżyć na Księżycu. Na Ziemi nie przetrwają globalnego ocieplenia?

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz Uniwersytetu Harvarda w 2017 roku badali to, jak wyglądałoby życie na Ziemi, jeżeli doszłoby np. do wybuchu supernowych, rozbłysków gamma czy uderzeń asteroid. Wówczas zestawiali to z możliwościami przetrwania niesporczaków. – Niesporczaki są tak blisko niezniszczalności jak to możliwe na Ziemi – mówił współautor pracy Rafael Alves Batista. Małe bezkręgowce do tego stopnia fascynują badaczy, że ci znowu postanowili przyjrzeć się stworzeniom. Tym razem opracowanie trafiło na łamy „Scientific Reports” i jest dużo mniej optymistyczne niż doniesienia z ubiegłych lat.

Zagrożeniem zmiany klimatu

Niesporczaki są w stanie przetrwać gotowanie, mróz, brak tlenu, wysokie ciśnienie oraz próżnię kosmiczną. W ubiegłym roku okazało się także, że mogą przeżyć kilkadziesiąt lat powierzchni Księżyca. Małe organizmy nie są jednak niezniszczalne i wykazują podatność na długotrwałe działanie wysokich temperatur. Najnowsze badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Kopenhadze dowodzą, że zagrożeniem dla gatunku są zmiany klimatu. – Próbki użyte w tym doświadczeniu zostały pobrane z rynien dachowych domu położonego w Nivå w Danii – powiedział biolog Ricardo Neves. – Oceniliśmy wpływ ekspozycji na wysoką temperaturę u aktywnych i wysuszonych niesporczaków, a także zbadaliśmy wpływ krótkiego okresu aklimatyzacji na aktywne zwierzęta – dodał.

Naukowcy podali także konkretne liczby. W przypadku osobników nie poddawanych wcześniej aklimatyzacji, populacja osiągnęła 50-procentową śmiertelność po spędzeniu zaledwie 24 godzin w temperaturze 37,1 stopni Celsjusza. Jeśli były stopniowo poddawane wyższej temperaturze, przeżywały do momentu, gdy słupek rtęci wędrował do 37,6 stopni Celsjusza. – Z tego badania możemy wywnioskować, że aktywne niesporczaki są podatne na wysokie temperatury, chociaż wydaje się, że te stworzenia byłyby w stanie zaaklimatyzować się do rosnących temperatur w ich środowisku naturalnym – podsumował Neves.

Czym są niesporczaki?

Niesporczaki to bardzo małe zwierzęta bezkręgowe, zaliczane do pierwoustych. Zasiedlają głównie środowiska wodne oraz wilgotne. Znanych jest ponad 1000 gatunków niesporczaków. Długość ich ciała to od 0,01-1,2 mm. Mają słabo wyodrębnioną głowę i cztery pary nieczłonowanych tułowiowych odnóży. Zwierzęta te mogą wejść w stan kryptobiozy – stan spoczynku wywołany wystąpieniem niekorzystnych warunków środowiska, który jest przerywany natychmiast po ustaniu panowania niekorzystnych warunków. Mogą wejść w ten stan zarówno w stadium jaja jak i dorosłego osobnika.

Czytaj także:

Powstały pierwsze żywe roboty. Ich zastosowanie może zaskakiwać