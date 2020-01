Śląsk. Nowy arbuskularny grzyb odkryty na pogórniczej hałdzie

W Gazecie Uniwersyteckiej UŚ wyjaśniono, że mikoryza arbuskularna to zjawisko, kiedy grzybnia w postaci tzw. strzępek wnika do środka komórek korzenia roślin. Grzyby arbuskularne mają też zdolność zapobiegania infekcjom ze strony grzybów patogenicznych, broniąc rośliny przed wieloma groźnymi chorobami.

W związku z coraz bardziej odczuwalnymi m.in. w rolnictwie zmianami klimatycznymi, naukowcy poszukują nowych rozwiązań dla tego sektora – poszukują m.in. takich szczepów, które, wspomagając rośliny, najskuteczniej będą stymulowały ich rozwój i chroniły je przed różnego rodzaju patogenami – czytamy w uczelnianym periodyku.

Rozwiązaniem może być tu Rhizoglomus silesianum – grzyb arbuskularny, wyizolowany przez dr. Magurno z materiałów pozyskanych na hałdzie kopalni Makoszowy (przy autostradowym węźle Sośnica na granicy Zabrza i Gliwic w woj. śląskim).

„Ta duża hałda, częściowo niezrekultywowana, jest dla badaczy szczególnie cenna, ponieważ zachodzi w niej proces spontanicznej sukcesji. Część zwałowiska została pozostawiona bez wsparcia człowieka po to, aby sukcesja następowała w niej samoistnie. I to właśnie tam, w środowisku, gdzie jest duże zasolenie i mała ilość wody, czyli w warunkach, jakie panują w stresie suszy, pojawił się Rhizoglomus silesianum” – czytamy w miesięczniku.

Rhizoglomus silesianum może być wykorzystywany w rolnictwie. „Istnieje szansa (rozmowy są w fazie negocjacji), że na drugiej półkuli zastąpi on nawozy sztuczne i pestycydy. »Produkcja« od zaszczepienia siewek roślin grzybem do jego namnożenia trwa ok. 3 miesięcy. W glebie rozmnaża się już sam” – napisano.