Ten gatunek jest na Ziemi od około 200 mln lat. Australijczycy uratowali „drzewo dinozaurów” przed ogniem

Gatunek odkryty został w 1994 roku w Parku Narodowym Wollemi w Nowej Południowej Walii. W naturze znanych jest tylko kilkadziesiąt dorosłych drzew, a w celu ich ochrony, dokładna lokalizacja ich występowania jest utrzymywana w tajemnicy.

Minister środowiska Australii Matt Kean przekazał, że specjalnie rozmieszczony zespół strażaków, pomógł uratować krytycznie zagrożone drzewa przed gigantycznym pożarem, który zniszczył Nową Południową Walię. The Guardian informuje, że teren, na którym znajdują się drzewa, znajduje się około 200 kilometrów na północ od Sydney. Kean poinformował, że w naturze występuje mniej niż 200 drzew tego gatunku i rząd musiał zrobić wszystko, aby je uratować. Akcję strażaków opisał jako „bezprecedensową misję ochrony środowiska” . W tym celu dwie organizacje NSW National Parks and Wildlife Service i NSW Rural Fire Service oraz wyspecjalizowani strażacy zrzucali z helikopterów wodę, gdy tylko ogień zbliżał się na niebezpieczną odległość do drzew.

Wolemia szlachetna odkryta została w 1994 roku przez kilkuosobową grupę z udziałem Davida Noble'a, pracownika służb parków narodowych i studenta botaniki w Nowej Południowej Walii. Roślina została uznana za żywą skamieniałość i wzbudziła wielkie poruszenie. Drzewa tego gatunku znane były ze skamieniałości sprzed dziesiątek milionów lat, dlatego odkryciu przypisywano podobną rangę jak hipotetycznemu odkryciu żywych dinozaurów.

