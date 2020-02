Nie ruszają się przez nawet 7 lat. Naukowcy badali „ludzką rybę”

2569 dni bez poruszania się? Te płazy najwyraźniej uwielbiają spędzać czas na leniuchowaniu. Odmieniec jaskiniowy znany jest głównie ze swojego przystosowania do życia w całkowitej ciemności. Jego oczy nie rozwijają się, dlatego jest ślepy, jednak inne zmysły – zwłaszcza węch i słuch – są u płaza wyostrzone. Brakuje mu także zauważalnej pigmentacji skóry i w przeciwieństwie do większości płazów, prowadzi całkowicie wodny tryb życia. W wodzie je, śpi i się rozmnaża. Jego tylne kończyny kończą się trzema palcami, a tylne dwoma. Czasami określa się płaza „ludzką rybą” z powodu koloru skóry. Stosuje się także terminy salamandra jaskiniowa i biała.

Grupa badaczy z Uniwersytetu Loránda Eötvösa na Węgrzech, kierowana przez Gergely'ego Balazsa, badała populację odmieńców jaskiniowych we wschodnich regionach Bośni i Hercegowiny. Naukowcy doszli do wniosku, że płazy potrafią spędzić 7 lat niemal się nie poruszając. – Kręcą się wokół, ale prawie nic nie robią – przekazał dr Balazs. Jak czytamy w „Journal of Zoology” , „większość badań przeprowadzonych na tym gatunku odbywało się do tej pory w warunkach laboratoryjnych, co powoduje poważny brak danych dotyczących populacji występującej w środowisku naturalnym” . Dr Balazs podkreśla, że płazy te cechuje niska aktywność reprodukcyjna, która w połączeniu z wnioskami płynącymi z nowego badania sprawia, że odmieniec jaskiniowy jest wrażliwym gatunkiem, który trzeba chronić.

Czytaj także:

Cyklop? Minionek? Na świat przyszedł niezwykły szczeniak z jednym okiem