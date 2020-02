„Populacja duchów” z Afryki Zachodniej. Naukowcy znaleźli dowody na istnienie nowego gatunku człowieka

Populacjami duchów są nazywane populacje, których istnienie wywodzi się za pomocą technik statystycznych, analizując DNA współczesnych ludzi. Nie ma materialnych dowodów na ich istnienie, takich jak zachowane skamieliny. Na ślady nieznanego dotąd gatunku natrafili naukowcy analizując genomy z populacji ludzi zamieszkującej Afrykę Zachodnią: dwóch z Nigerii i po jednej z Sierra Leone i Gambii. Wyniki badań opisali w czasopiśmie naukowym Science Advances.

Naukowcy szukali fragmentów DNA, które wyglądały inaczej niż współczesne geny ludzkie. Odkryli, że nawet jedna piąta DNA ludzi z badanych populacji Afryki Zachodniej pochodziła od innego gatunku.

W przeciwieństwie do dzisiaj, w przeszłości na Ziemi zamieszkiwało wiele gatunków lub podgatunków człowieka. Genetycy podejrzewają, że bezpośredni przodkowie współczesnych zachodnich Afrykańczyków mieszali się z odkrytym gatunkiem człowieka, podobnie jak dawni Europejczycy mieszali się prawdopodobnie z neandertalczykami. Dlatego w genomie Europejczyków można znaleźć fragmenty DNA odpowiadające neandertalczykom, rdzeni Australijczycy niosą ze sobą geny denisowian, innego starożytnego gatunku, a geny nowo odkrytego gatunku człowieka odnaleziono w genomie mieszkańców Afryki Zachodniej.

– Przyglądaliśmy się zachodnim Afrykanom, wszyscy mają pochodzenie od tej nieznanej archaicznej populacji – mówi prowadzący badania biolog obliczeniowy Sriram Sankararaman. Jednak naukowiec podkreśla, z możliwe są też inne wyjaśnienia ich odkrycia. – Jest bardzo prawdopodobne, że rzeczywisty obraz jest znacznie bardziej skomplikowany – dodaje w rozmowie z „The Guardian”.

Według szacunków naukowców tajemnicza populacja oddzieliła się od przodków neandertalczyków i współczesnych ludzi między 360 000 a 1 milionami lat temu.

– To ekscytujący moment, ponieważ badania otwierają nam okno pokazujące, że o naszych przodkach można dowiedzieć się znacznie więcej, niż myśleliśmy – mówi antropolog John Hawks – Nie wiemy, czym mogła być ta afrykańska populacja. Kusi do spekulacji. Ale to za wcześnie, żeby powiedzieć, że coś wiemy na pewno. W większości Afryki nie odkryliśmy wystarczającej ilości skamielin, aby móc powiedzieć, że wiemy, co tam było – dodał.

