3 metry długości i nawet 2 tony wagi. Naukowcy odnaleźli karapaks gigantycznego żółwia

Stupendemys geographicus to prehistoryczny gatunek żółwia słodkowodnego. Co ciekawe, szacuje się, że twarda grzbietowa powłoka zewnętrzna ciała tych zwierząt, zwana inaczej karapaksem, mogła osiągać od 2 do nawet 3 metrów długości. Z powodu gigantycznych rozmiarów wrażenie robiła również waga żółwi, która sięgała od 1,5 do 2 ton. Jak podaje BBC, zakłada się, że przedstawiciele Stupendemys geographicus wędrowali po obszarach Ameryki Południowej – siedem, a może nawet 13 milionów lat temu.

Wielkość i waga samochodu typu sedan

Teraz nastąpił swego rodzaju zwrot w sprawie. Została bowiem odnaleziona gigantyczna powłoka zewnętrzna okrywająca ciało żółwia. Jak podaje BBC, skorupa była mniej więcej wielkości i wagi samochodu typu sedan. Odkrycia dokonano na pustyni Tatacoa w Kolumbii i regionie Urumaco w Wenezueli. Trzeba przyznać, że w przeszłości naukowcy odnajdywali już „ślady” tych zwierząt, ale wciąż pozostawało wiele niewiadomych dotyczących ich codziennego życia. Co więcej, naukowcy znaleźli również kość żuchwy, co pozwoliło im na próbę ustalenia, czym żywiły się zwierzęta. Ważne jest również to, że skorupa gigantycznych rozmiarów miała pełnić funkcję ochronną przed drapieżnikami.

