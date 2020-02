Ocielił się lodowiec na Antarktydzie. Oderwała się od niego góra lodowa wielkości Malty

Już na początku lutego 2020 roku satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej uchwyciła na zdjęciach satelitarnych pęknięcia w lodowcu. Zaledwie kilka dni później doszło do cielenia. Niedługo po odłamaniu góra rozpadła się na wiele mniejszych kawałków. Niezwykłe zdjęcia zostały wykonane 11 lutego.

Cielenie się lodowca, czyli odłamywania się jego fragmentów, w wyniku którego powstają góry lodowe jest zjawiskiem naturalnym. Tym co martwi naukowców jest tempo tego procesu dużo większe niż to, które obserwowano na zdjęciach satelitarnych wcześniej. W ciągu ostatnich 25 lat jego prędkość wzrosła do wartości przekraczających 10 metrów dziennie.

Proces cielenia się lodowca Pine Island w ostatnich latach można zaobserwować na poniższym zestawieniu zdjęć satelitarnych.

Inne opublikowane w sieci zestawienie pokazuje jak granice lodowca przesunęły się w ciągu ostatnich 47 lat.

– To, na co patrzysz, jest zarówno przerażające, jak i piękne – powiedział Mark Drinkwater z ESA w rozmowie z CNN. – Z tych obrazów jasno wynika, że lodowiec Pine Island dramatycznie reaguje na zmiany klimatu – podkreślił.

Topnienie lodowców na Antarktydzie

Pod koniec stycznia działający na Antarktydzie zespół naukowców przewiercił się przez pobliski lodowiec Thwaites nazywany też „lodowcem zagłady”. Pod jego powierzchnią zarejestrowano niezwykle ciepłą temperaturę wody.

Thwaites, wraz z Pine Island działa jak zapora znacznie większej pokrywy lodowej zachodniej Antarktydy. Dwa duże lodowce powstrzymują obecnie lód, który po stopieniu wzniósłby poziom wody oceanicznej o więcej niż metr.

– Ciepłe wody w tej części świata powinny służyć jako ostrzeżenie dla nas wszystkich przed potencjalnymi katastrofalnymi zmianami na planecie spowodowanymi zmianami klimatu – powiedział uczestnik badań David Holland, naukowiec z Uniwersytetu w Nowym Jorku.

