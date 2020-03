Jak zrobić płyn dezynfekujący?

Jak samodzielnie w domu zrobić płyn dezynfekujący

Prawidłowe mycie rąk to największa gwarancja zapobiegania rozprzestrzeniania się zarazków i wirusów.

Jak zaleca WHO, ręce należy myć zawsze po powrocie do domu, po wizycie w toalecie, przed, po oraz w trakcie przygotowywania posiłków, a także po kichnięciu, kaszlu - gdy zakrywamy nos i usta dłonią. Jeśli jednak nie mamy dostępu do mydła i czystej wody, powinniśmy użyć środka do dezynfekcji rąk.

Jak samodzielnie w domu zrobić płyn dezynfekujący?

833 ml 96% alkoholu etylowego (spirytusu),

110 ml wody destylowanej lub przegotowanej (ostudzonej),

42 ml 3% wody utlenionej (zwalcza przetrwalniki bakterii),

15 ml 98% glicerolu (czyli gliceryny),

zakręcany pojemnik o pojemności nieco powyżej 1 litra

Do czystego pojemnika wlej alkohol, dodaj wodę utlenioną, glicerynę i uzupełnij wodą. Możliwie szybko zakręć pojemnik, aby zapobiec parowaniu i delikatnie nim wstrząśnij. Odstaw na co najmniej 72 godziny, aby zanieczyszczenia, które mogły się dostać do preparatu mogły zniknąć.