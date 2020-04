Filozof Tomasz Mazur: Polacy poradzą sobie z kryzysem lepiej niż zachodnia Europa. Mamy przetrwanie zapisane w genach

Małgorzata Fiejdasz-Kaczyńska: Czy w przeszłości epidemie lub katastrofy wzmagały filozoficzne ożywienie?

Tomasz Mazur: Seneka po zagładzie jednego z miast rzymskich, które spłonęło w ciągu doby, napisał piękny list na ten temat. Skomentował to zdarzenie jako swego rodzaju memento. Napisał: Co stoi, ma upaść. Nic, co zbudowaliśmy, nie jest trwałe. Jeżeli nie będziemy umieli tego zaakceptować, prędzej czy później spotka nas cierpienie.

I spotkało.

Począwszy od doby Oświecenia nasza cywilizacja jest cywilizacją obietnicy. Racjonalnej kontroli świata, który ma służyć człowiekowi.

W dodatku w Polsce od ponad trzydziestu lat – chyba najdłużej w naszej historii – żyjemy we względnej pomyślności. Przyzwyczailiśmy się traktować rzeczywistość jako bezpieczną przestrzeń do realizowania swoich potrzeb. Uważamy, że ich spełnianie wręcz nam się należy. To fałszywe i niebezpieczne przekonanie.

Dlaczego?

Dlatego, że czyni nas podatnymi na zranienie, o którym pisał Seneka. Jeżeli człowiek sądzi, że nie spotka go niebezpieczeństwo w obszarze, w którym zawsze może go ono spotkać, to w ten sposób się naraża. To jedna z najważniejszych treści stoickiego nauczania, które reprezentuję. Cierpienie jest konsekwencją braku wyobraźni i przyjęcia za oczywiste rzeczy, które wcale nie są oczywiste. Pandemia uderzyła w tak wielu ludzi nie tylko dlatego, że nie sądziliśmy, że może do niej dojść. Obnażyła także wykształcone w ramach cywilizacyjnej obietnicy oczekiwanie, że będzie tak, jak się tego spodziewamy. A tak wcale być nie musi.

Świat nie jest skonstruowany pod potrzeby człowieka. Posiada swoją dynamikę, która ma się nijak do naszych oczekiwań.

Stoikowi łatwiej zaakceptować fakt, że nic dwa razy się nie zdarza?

Jeśli chodzi o to, co nam się przydarza, stoicy dzielili rzeczy na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to te, na które mamy wpływ, a zewnętrzne to te, na które generalnie nie mamy wpływu. One się po prostu dzieją zgodnie ze swoim rytmem. To, co idzie po naszej myśli, zwykliśmy nazywać dogodnym, a to, co nie idzie po myśli – niedogodnym czy też niewygodnym. Wracając do pani pytania – jako stoik dość naturalnie przyjąłem obecną sytuację jako niewygodną, tak, jak się na przykład niewygodnie usiądzie.

Nie traktuję pandemii jak tragedii, bo jest częścią rzeczywistości. Rodząc się, dostajemy życie w pakiecie i nieodłączną częścią tego pakietu jest nieszczęście. Nikt nie obiecywał, że będzie przyjemnie. Stoicy nauczali, że nie można czerpać radości z życia, jeżeli się nie zaakceptuje jego mniej radosnej strony.

Proszę zwrócić uwagę, że używam stoickiego słownika, że to są rzeczy niedogodne, ale one mają się nijak do tego, czy mi się żyje dobrze, czy źle, bo to zależy wyłącznie od nastawienia. Chciałbym podkreślić coś, o czym zapominamy: Bez względu na to, jak się skończy sytuacja z koronawirusem, nigdy jeszcze w skali globalnej tak wielki procent ludzkości nie żył we względnie bezpiecznym świecie. Nigdy.

Trudno komuś, kto stracił pracę, czerpać nadzieję z faktu, że „w skali globalnej jest względnie bezpiecznie”.

Stoicyzm jest filozofią, a więc próbą wyjaśnienia, jak działa świat i jakie są nasze oczekiwania. Następnie jest też treningiem polegającym na uzgodnieniu z tym wyjaśnieniem naszego stylu życia. Jestem przekonany, że bez względu na to, czy stracimy chwilowo pracę, czy nie, w dalszym ciągu nasze podstawowe potrzeby będą zaspokojone, co znaczy, że dalej bez przeszkód będziemy mogli realizować to, od czego zdaniem stoików zależy prawdziwe szczęście i spełnienie. Chodzi o to, jakimi jesteśmy ludźmi, jak odnosimy się do świata, do innych, do siebie samych – mówię o życiu wewnętrznym. Od niego zależy nasze spełnienie, a nie od tego, ile zarabiamy, czy jaki jest poziom naszego bezpieczeństwa materialnego.

Na podłożu lęków rodzi się wiele teorii katastroficznych. Czy za pomocą stoicyzmu można okiełznać te konie, na których siedzi czterech Jeźdźców Apokalipsy?

Trzeba zaakceptować te lęki. To podstawa filozofii nie tylko stoickiej, ale także m.in. egzystencjalizmu, który mówi wprost: każdy człowiek umrze. Niektórzy jutro, inni trochę później. Nie trzeba do tego apokalipsy, wystarczy wypadek samochodowy. Dla indywidualnego człowieka to też jest koniec świata, a dla jego bliskich tragedia. To wyłącznie kwestia skali. Ziemia też kiedyś przestanie istnieć, bez względu na to, czy będziemy sobie wyobrażać, że to się zdarzy, czy nie. Takie są prawa kosmosu. Może klimat wykończy nas za kilkadziesiąt lat, bo takie są niektóre prognozy, może będzie to meteor albo nowy wirus. Stoicy na to odpowiadają: nie znamy przyszłości. Nie wiemy, czy będziemy żyć dzień czy dziesięć lat. To, w jakiej formie przetrwa ludzkość, jest od nas niezależne.

Jedyne, co jest od nas zależne, to jak najlepiej przeżyć obecny dzień.

Marne pocieszenie.

Bo cały czas jesteśmy zakładnikami oświeceniowej obietnicy, że powinniśmy żyć dobrze, długo, szczęśliwie, a najlepiej wiecznie. Lęki są tego konsekwencją. We współczesnym świecie są tak mocno przefiltrowane przez cywilizację, przez różne narracje, że nie mają już nic wspólnego z naturą. Zwierzę się boi, gdy jest atakowane. Żaden człowiek nie jest w tej chwili bezpośrednio przez coś atakowany. Tylko przez własną wyobraźnię.

Oglądałem jakiś czas temu jeden z serwisów informacyjnych, w którym dziennikarz prowadził rozmowę z psychologiem o tym, jak nie ulegać panice, a jednocześnie na dole ekranu, na pasku, widz był bombardowany informacjami. Tylu ludzi umarło, bum; tylu gdzie indziej, bum; tutaj taka tragedia, tu inna. Na tym polega hipokryzja mediów: żyją ze straszenia. A jeżeli często ludzi straszę, a z drugiej strony wodzę za nos informacjami, które ten lek neutralizują, to przyciągam więcej widzów. Koronawirus przypomniał nam, że jest to fikcyjna rzeczywistość, i że świat jest inny. Wrócę do punktu wyjścia – czy to jest lekcja filozoficzna? Tak, ale nie wierzę, żebyśmy wyciągnęli z niej długofalowe wnioski.

Dlaczego?

Załóżmy, że wracamy do rozmowy za pięć lat i znowu mamy okres prosperity. Jestem przekonany o tym, że ludzie natychmiast do niego przywykną. I nadal będą myśleć życzeniowo, oczekiwać, nastawiać się na udane wakacje, sukces zawodowy, dom z ogródkiem, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które nie zawsze mogą im się ziścić, ale od których uzależniają swoje poczucie szczęścia.

Może takie podejście leży w naturze ludzkiej?

Pozwolę sobie zacytować José Ortegę y Gasseta – człowiek nie ma natury, człowiek ma historię albo kulturę. To ona kreuje nasze oczekiwania, także emocje zapośredniczone są przez narrację kulturową. Można oczywiście zmienić tę narrację, ale trzeba by to było zrobić na bardzo głębokim poziomie, ingerując w system edukacji. Kształtować obywateli świadomych, wewnątrzsterownych, dostrzegających także fakt, że świat nie jest wyłącznie miejscem spełniania potrzeb i pragnień.

Polacy, doświadczeni przez historię bardziej niż mieszkańcy Europy zachodniej, powinni być przyzwyczajeni do tego, że nic nie jest dane raz na zawsze?

Z jednej strony faktycznie jesteśmy bardziej zaprawieni w doświadczaniu kryzysu, z drugiej jako naród jesteśmy bardziej straumatyzowani, a takie osoby gorzej reagują na zagrożenia. Przecież my mamy traumę we krwi. Byliśmy w przeszłości napadani, rabowani, mordowani, gwałceni. Dlatego politycy w tak skuteczny sposób wykorzystują ten strach w zarządzaniu społeczeństwem. W Polsce przekonanie, że ktoś nam zaraz coś zrobi albo odbierze trafia na podatny grunt, bo jesteśmy zalęknieni, a przez to podejrzliwi. Reasumując: na etapie straszenia kryzysem jako społeczeństwo radzimy sobie gorzej, ale jak już dojdzie do prawdziwego kryzysu, prawdopodobnie poradzimy sobie lepiej niż mieszkańcy zachodniej Europy.

Poradzimy sobie lepiej, bo…?

… bo mamy przetrwanie zapisane w genach. Starsze pokolenie pamięta jeszcze PRL, przetrwało stan wojenny. Niestety, młode pokolenie – a jestem też pedagogiem, więc mam pole do obserwacji – trudniej radzi sobie z utratą kontroli nad rzeczywistością. A nie nauczymy się w miarę dobrze żyć bez zaakceptowania faktu, że tej kontroli w pełni nie posiadamy.

Może to narzędzia, jakie daje stoicyzm, są niedoskonałe?

Stoicyzm daje dużo narzędzi, ale to jest trochę tak, jak bym chciał przygotować do maratonu osoby, które mają chore stawy. Musiałbym im powiedzieć – najpierw idźcie do rehabilitanta, a dopiero wtedy zaczniemy trening. W tym przypadku jest tak samo, tylko przez zepsute stawy mam na myśli zakres, w jaki współczesny człowiek jest podatny na wpływy medialne. Jesteśmy nieustannie bombardowani przez obrazy, mamy problemy ze skupieniem, odraczaniem gratyfikacji, myśleniem abstrakcyjnym. Bez tych kompetencji, bez umiejętności myślenia analitycznego i kontroli nad wyobraźnią nie można zacząć jakiegokolwiek treningu stoickiego.

Co jest rozgrzewką do takiego stoickiego treningu?

On bazuje na refleksyjności, ta zaś wymaga pewnej przestrzeni wewnętrznej. Takiej, w której mogę wyobrazić sobie coś tylko dla siebie. Na przykład obcowanie z książką kreuje pewną przestrzeń wewnętrzną. Gdy byłem młodym człowiekiem, zaczytywałem się w książkach Stanisława Lema i pamiętam ten niesamowity komfort budowania w głowie obrazów i przeżywania razem z autorem różnych historii.

Współczesny człowiek ma ograniczony dostęp do tej kompetencji przez to, że jemu cały czas są te obrazy narzucane. On myśli w kategoriach ekranizacji. Umiejętność wyobrażania sobie została wyoutsourcowana na Netflix. Z tego powodu wielu ludzi traci umiejętność zarządzania swoją wyobraźnią

Czego jeszcze potrzebuję, żeby trenować stoicyzm?

Czegoś, co opisuje w swoich książkach Cal Newport – autor „Deep Work”. Newport pokazuje, jak kluczowa w dzisiejszym świecie jest umiejętność pracy w głębokim skupieniu, jak dalece jest ona satysfakcjonująca duchowo.

I jak bardzo dzisiaj unikalna. Trzeba umieć się odciąć, wykreować przestrzeń refleksji, o której już wspominałem, i wtedy dopiero zaczynamy kontrolować nasze emocje i lęki. Myślę, że to jest podstawowa nauka dla człowieka współczesnego.

Nie czuje się pan jak ostatni stoicki Mohikanin, propagując takie nauki? Sam pan wielokrotnie wspominał, że świat antyczny ma się nijak do współczesnego. Był homo sapiens, jest homo electronicus.

A jednak stoicyzm trafia na bardzo podatny grunt u pewnych ludzi. Właśnie takich, którzy dali się uwieść rzeczywistości elektronicznej i poczuli zawód. Doświadczyli z tego powodu cierpienia.

Jak można cierpieć z powodu elektronicznej rzeczywistości?

Tak samo jak z powodu alkoholu, kiedy traci się nad sobą kontrolę. Człowiek, który jest zakładnikiem rzeczywistości elektronicznej, zaczyna źle funkcjonować. Doświadcza zubożenia relacji międzyludzkich, pustki emocjonalnej, co z kolei powoduje cierpienie wynikające z samotności, słabej kondycji psychofizycznej, ale także zagubienia poznawczego. Ktoś, kto ma cały czas wszystko podawane, nie ma już miejsca na to, żeby pobyć ze sobą, zrozumieć, kim jest, a przede wszystkim nie ma dobrego kontaktu z własnym światem wartości. Jest trochę jak suchy liść na wietrze, miotany wte i wewte. Rzeczywistość wirtualna dostarcza pustej, nierealnej satysfakcji i to rodzi uczucie dotkliwego i bolesnego głodu. To tak, jak z pustymi kaloriami. Jesz, ale się nie nasycasz. Straszne doświadczenie. Realny psychiczny ból. Ostatnio podczas warsztatu zapytałem, jak zwykle na początku: dlaczego tu jesteś? I jedna z osób odpowiedziała: Nie mam wyjścia. Muszę zostać stoikiem albo przepadnę.

Tego, że z powodu pandemii czeka nas cyfrowa dyktatura i permanentna inwigilacja za pomocą aplikacji w telefonach, też się pan nie boi?

Nie czuję z tego powodu lęku. Jest słynne ćwiczenie stoickie, kiedy Seneka mówi o tym, jak być dobrym człowiekiem. Postępuj tak, jak by wszyscy mieli to jutro zobaczyć. Czyli w pewien sposób tak, jak byś był inwigilowany. Można pozyskać wiedzę na temat różnych zachowań ludzkich, ale świata wewnętrznego nie można zinwigilować. Do pewnego stopnia proces inwigilacji na pewno będzie postępował, bo jest nieuchronny, ale będą też zjawiska temu przeciwdziałające. Życie tak jest skonstruowane, że niesie ze sobą wiele niedających się przewidzieć niespodzianek, i to jest lekcja, którą powinniśmy z tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, wyciągnąć.

BIO

Dr Tomasz Mazur – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał. Założyciel Centrum Praktyki Stoickiej, współtworzy projekt Stoic Way. Autor książek, m.in. „O stawaniu się stoikiem” czy „Wielki spokój. Trzydzieści antycznych lekcji dobrego życia według Muzoniusza Rufusa”. Związany z Drugim Liceum Społecznym im. Pawła Jasienicy w Warszawie.

