Pełnia Księżyca Jesiotrów. To już dziś! Jak oglądać zjawisko?

Pełnia Księżyca Jesiotrów nazywana jest także Pełnią Zielonej Kukurydzy, Pełnią Zbożową lub Pełnią Czerwoną. Nazwa Księżyc Jesiotrów została wymyślona przez niektóre plemiona rdzennych Amerykanów. W tych czasach pojawiać się miały w jeziorach i rzekach w Ameryce Północnej ogromne ilości tej ryby słodkowodnej. Z kolei w Wielkiej Brytanii nazywa się tę pełnię zbożową, co przed wieloma laty odpowiedni moment na rozpoczęcie zbioru plonów

W poniedziałek 3 sierpnia powinniśmy oglądać niebo szczególnie o godzinie 17:59 – wtedy dojdzie do faktycznej pełni. Ze względu na to, że zjawisko nastąpi przed zachodem Słońca, będzie trudne do zaobserwowania, jednak nie jest to niemożliwe. Łatwiej będzie także z pewnością tym, nad którymi niebo dzisiaj nie jest zachmurzone i nie pada deszcz. Jak zawsze w przypadku pełni, będzie ona najlepiej widoczna w oddaleniu od wszelkich świateł miasta. Dla zaobserwowania zjawiska możemy wykorzystać lunetę lub nawet lornetkę.