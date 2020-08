Rekordowa temperatura w Dolinie Śmierci. Może być najwyższą zanotowaną na świecie od 1931 roku

Na obszarze depresji na pustyni Mojave w Kalifornii, nazywanej Doliną Śmierci, odnotowano w minioną niedzielę (16 sierpnia) temperaturę 54,4 st. C (130 st. F). Jeżeli zostanie to oficjalnie potwierdzone, oznaczało to będzie, że pobity został rekord świata w najwyższej temperaturze, jaką kiedykolwiek udało się zanotować w sierpniu.

Informację o rekordzie podał National Weather Service. Jak czytamy w poście na Twitterze, temperatura w Dolinie Śmierci osiągnęła 54,4 st. C w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 15:41. „The Washington Post” podaje, ze zazwyczaj wzrost temperatur notuje się w lipcu, który jest najgorętszym miesiącem na półkuli północnej. Randall Cerveny, główny sprawozdawca ds. ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) podał, że wszystko wskazuje na to, że temperatura w Dolinie Śmierci została zbadana prawidłowo. – Zaleciłem właśnie, aby WMO zaakceptowała wstępnie obserwację. W nadchodzących tygodniach będziemy oczywiście szczegółowo badać to zagadnienie – przekazał „The Washington Post” . Dolina Śmierci znana jest z najwyższej temperatury, jaką do tej pory zarejestrowano na Ziemi – ponad 56,7 st. Celsjusza (134 st. F). Rekord ten wykryto 10 lipca 1913 roku. Naukowcy wskazują jednak, że pomiar ten jest bardzo wątpliwy. W 2016 roku ekspert od ekstremalnych zjawisk pogodowych Christopher Burt wykazał, że temperatura ta jest „zasadniczo niemożliwa z meteorologicznego punktu widzenia” . Większość naukowców uważa, że odczyty 53,8 st. C (129 st. F) odnotowane kolejno w Dolinie Śmierci (30 czerwca 2013 roku) oraz Kuwecie (2016 rok) i Pakistanie (2017 rok), są najwyższymi kiedykolwiek rzetelnie zmierzonymi na świecie. Jeżeli niedzielny odczyt temperatury zostanie potwierdzony, będzie to najwyższa temperatura na świecie oficjalnie zarejestrowana od 1931 roku i trzecia najwyższa od 1873 roku. Dwa większe pomiary obejmują kwestionowany odczyt z Doliny Śmierci z 1913 roku oraz notowania z Kibili w Tunezji z 7 lipca 1931 roku (55 st. C). Według Burta jednak odczyty z Tunezji są „bardzo wątpliwe” i „mają problemy z wiarygodnością” .