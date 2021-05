Szykuje się widowisko na niebie. „Kosmiczny pociąg” nad Polską

„Już dziś wieczorem zobaczycie dwa wysokie przeloty satelitów Starlink przez całe niebo! Satelity będą zaledwie ok. 20 godzin po uwolnieniu, więc będą miały formę jasnej, świetlistej linii! To najlepsze warunki do obserwacji Starlinków od wielu miesięcy” – czytamy na profilu „Z głową w gwiazdach” na Facebooku.

W dalszej części wpisu w mediach społecznościowych autor wspomnianego profilu przypomniał, że w nocy Falcon 9 wyniósł najnowszą porcję Starlinków o numerze L26. „Pięćdziesiąt dwie satelity zostały uwolnione nieco ponad godzinę później (ok. godz. 2:00 – red.) i rozpoczęły swoją powolną wędrówkę na docelową orbitę” – czytamy.

„Kosmiczny pociąg” nad Polską. Kiedy?

W niedzielę 16 maja pierwszy przelot satelitów Starlink nad Polską będzie można zaobserwować ok. 21:53, kolejny niespełna dwie godziny później (ok. godz. 23:33), a ostatni po 90 kolejnych minutach (w poniedziałek ok. godz. 1:14).

„Nie musicie znać się na gwiazdozbiorach. W podanych przedziałach czasowych po prostu wypatrujcie jasnej, świetlistej linii lecącej przez niebo. Będzie doskonale widoczna również z miasta” – podaje autor profilu „Z głową w gwiazdach”.

