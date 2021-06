Nowy gatunek dinozaura odkryty w Australii. Największy na tym kontynencie

Eksperci w dziedzinie dinozaurów orzekli, że Australotitan cooperensis należał do grupy żyjących przed blisko 100 milionami lat tytanozaurów, zauropodów. Osiągał długość boiska do koszykówki (około 28 metrów) i wysokość dwupiętrowego budynku (tu naukowcy podali od 5 do 6,5 metrów).

Badacze z Muzeum Historii Naturalnej Eromanga porównali kości nowego dinozaura z pozostałościami innych znanych gatunków. Nie znaleźli żadnych podobnych na tyle, by zakwalifikować do nich nowoodkrytego osobnika. Cały proces przeprowadzono wyjątkowo skrupulatnie. Dość powiedzieć, że zajął on kilkanaście lat.

To dopiero początek odkryć dinozaurów?

Naukowcy podkreślali, że efekty wykopaliska przeprowadzonego w 2006 roku to dopiero początek. Podejrzewają, że na obszarze, gdzie dokonano odkrycia (1,6 tys. km na zachód od Brisbane) znajdować się może znacznie więcej cennych skamielin.

