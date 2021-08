Quiz chemiczny. Pamiętasz symbole z tablicy Mendelejewa?

Układ okresowy pierwiastków potocznie nazywany jest tablicą Mendelejewa, choć jego współczesny wygląd zawdzięczamy Nielsowi Bohrowi. To duński fizyk podzielił tabelę wszystkich pierwiastków chemicznych na grupy i okresy. Te pierwsze zazwyczaj wypisuje się w kolumnach, drugie w rzędach.

Na tablicy znajdziemy wszystkie pierwiastki uporządkowane według rosnącej liczby atomowej. Podstawę teoretyczną układ stanowi prawo okresowości Mendelejewa. Oficjalna wersja układu okresowego publikowana jest cyklicznie przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Wynika to z konieczności uwzględniania nowo odkrytych pierwiastków. Ostatnie aktualizacje to cztery pierwiastki, którym oficjalne nazwy nadano w listopadzie 2016 roku. Są to pierwiastki o liczbach atomowych 113 (nihon), 115 (moskow), 117 (tenes) i 118 (oganeson).