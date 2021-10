Nobel z fizyki 2021 podzielony. Nagroda za różne odkrycia

Po godzinie 11 Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureata nagrody Nobla z fizyki. Laur trafił do Syukuro Manabe, Klausa Hasselmanna i Giorgio Parisiego. Nagrodę przyznano za przełomowy wkład w nasze rozumienie kompleksowych systemów fizycznych. Dwaj pierwsi naukowcy otrzymali ją za „za fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, zmienność ilościową i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia”, a Parisi został nagrodzony za „odkrycie interplayu zaburzeń i wahań w układach fizycznych od skal atomowych do planetarnych”.

Nobel z fizyki dla Syukuro Manabe, Klausa Hasselmanna i Giorgio Parisiego

W uzasadnieniu wyboru Komisja Noblowska wskazała, że "trzech laureatów otrzymuje tegoroczne Nagrody Nobla z fizyki za badania dotyczące chaotycznych i widocznie przypadkowych zjawisk. Syukuro Manabe i Klaus Hasselmann położyli fundament naszej wiedzy o klimacie ziemskim i tym, jak ludzkość ma na niego wpływ. Giorgio Parisi jest nagradzany za rewolucyjny wkład w teorię niepożądanych materiałów i losowych procesów".

Przypomnijmy, że w poniedziałek ogłoszono laureatów nagrody Nobla z fizjologii i medycyny. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów wyróżnienie to nie trafiło do twórców szczepionki na COVID-19, a do Davida Juliusa i Ardema Patapoutiana, którzy odkryli receptory komórkowe odpowiedzialne za odczuwanie dotyku, ciepła i zimna.

W uzasadnieniu można było przeczytać, że „nasza zdolność do wyczuwania ciepła, chłodu i dotyku jest niezbędna do przetrwania i podważa naszą interakcję z otaczającym nas światem. W codziennym życiu uważamy te sensacje za pewnik, ale w jaki sposób zapoczątkowane są impulsy nerwowe, aby temperatura i ciśnienie mogły być postrzegane? To pytanie zostało rozwiązane przez tegorocznych laureatów Nobla”.

Nobel 2021 - terminarz

Tydzień Noblowski zakończy się 11 października. W najbliższych dniach Szwedzka Akademia Nauk przyzna nagrody w następujących dziedzinach:

6 października (chemia),

7 października (literatura),

8 października (pokojowa Nagroda Nobla),

11 października (Nagroda Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych)

Czytaj też:

Mija 25 lat od Nobla dla Szymborskiej. Rusinek ujawnia: Kilkanaście nieznanych wierszy poetki trafi do druku