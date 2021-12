„Scena Dialog”. Czy wiara i poglądy polityczne zależą od budowy naszego mózgu? Spór katolickiego filozofa z neurobiologiem

Statystycznie pomiędzy naukowcami najwięcej ateistów jest wśród biologów. Natomiast zdecydowanie najwięcej wierzących jest wśród matematyków i fizyków. Dlaczego tak się dzieje?

– Czy to, że ja jestem wierzący i konserwatywny, a ty raczej nie, wynika z tego, że mamy odmiennie „ustawione” mózgi? – od tego pytania rozpoczyna nowy odcinek programu „Scena Dialog” Tomasz Terlikowski, katolicki publicysta i filozof.

Odpowiada mu neurobiolog dr Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

– Według współczesnej nauki, wszystko co się dzieje z nami na poziomie "procesu świadomości", choć ktoś inny to nazwie duszą, to jest aktywność tego mózgu – mówi dr Boguszewski.

Naukowiec zastrzega, że dopiero od niedawna prowadzone są badania pod kątem tego, czy z budowy naszego mózgu może wynikać różnica w wierze bądź poglądach. W dalszej części dyskusji dokładnie analizuje pytanie Tomasza Terlikowskiego.

Jeśli chodzi o odczuwanie przez ludzi sprawczości Boga, dr Paweł Boguszewski podsuwa możliwe dwa – przeciwstawne – wyjaśnienia.

– Jedno jest takie, że my to tworzymy. To znaczy: nasz umysł ma jakiś proces, który tworzy odczucie, że ktoś kieruje światem i moim życiem. Czyli że wszystko siedzi w głowie – twierdzi naukowiec.

Dopuszcza on jednak także inną, powiązaną z religią możliwość:

– Druga opcja: że mamy Boga, który jest ogólną świadomością. Że istnieje jakaś zewnętrzna materia, energia, która na nas wpływa – mówi Paweł Boguszewski, podkreślając, że teraz wszystko, co musi zrobić nauka, to udowodnić, które z tych dwóch wyjaśnień jest prawdziwe.

– Jesteśmy w sytuacji, w której potrzebny jest akt wiary, a nie badanie naukowca – zauważa Tomasz Terlikowski.

– Wydaje mi się, że nie – odpowiada dr Boguszewski. – To jest bardzo częsty argument: że potrzebny jest akt wiary i nauka tutaj nam nic nie odpowie. Ale to argument nie do końca trafny. Ponieważ nauka powolutku wchodzi na te obszary.

Neurobiolog z Polskiej Akademii Nauk wyjaśnia jak, jego zdaniem, naukowcy mogą doszukać się istnienia Boga.

– W momencie, w którym będziemy w stanie badać procesy świadomości człowieka, tego typu badania powolutku mogą nas pchać w kierunku zrozumienia, czy znajdziemy jakieś nieścisłości w wyjaśnianiu naszej świadomości. A te nieścisłości mogą świadczyć właśnie o istnieniu czegoś poza – twierdzi Paweł Boguszewski.

Z tą teorią z kolei nie zgadza się Tomasz Terlikowski. Co odpowiedział dr. Boguszewskiemu i jak to argumentuje – można usłyszeć i zobaczyć w programie „Scena Dialog”.

