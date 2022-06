Pełnia Truskawkowego Księżyca. Podpowiadamy, kiedy spojrzeć w niebo!

Pełnie Księżyca można regularnie obserwować co około 29,5 dnia i większość osób jest z tym widokiem dobrze zaznajomiona. Czasami zdarza się, że Księżyc - będąc w pełni - dodatkowo znajduje się w pobliżu perygeum swojej orbity, świeci wtedy wyjątkowo jasno. Taka sytuacja bywa nazywana superpełnią albo superksiężycem. Srebrny Glob może być wtedy do 14 proc. większy na niebie i świecić do 30 proc. jaśniej niż, gdyby znajdował się w apogeum.

Najbliższa okazja do podziwiania superpełni nastąpi w nocy z 14 na 15 czerwca. Dokładny moment pełni był 14 czerwca o godzinie 13.52, a przejście przez perygeum orbity nastąpi 15 czerwca o godz. 1.23 polskiego czasu. Odległość, jaka będzie dzielić Ziemię od Księżyca, wyniesie wtedy 357 438,4 km.

Kiedy będzie można oglądać Księżyc?

Srebrny Glob pojawił się na niebie 13 czerwca o godz. 20.12, a zniknął 14 czerwca o 3.39. Następnie wzejdzie 14 czerwca o godz. 21.38 i zajdzie 15 czerwca o godz. 4.30.

W mediach panuje ostatnio moda na nazywanie kolejnych pełni Księżyca określeniami wywodzącymi się z kultury północnoamerykańskiej. Czerwcowa pełnia Księżyca to Truskawkowy Księżyc. W ten sposób nazywały go plemiona Algonkinów, odnosząc się do tego, że czerwiec to okres zbierania truskawek. Inne nazwy dla czerwcowej pełni Księżyca to Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.

Czytaj też:

Wtorek znacznie chłodniejszy. Pogoda zmieni się po pełni Księżyca