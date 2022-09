Naukowcy odkryli „najstarsze serce na świecie”. Ma 380 mln lat

Grupa naukowców dokonała przełomowego odkrycia w Australii Zachodniej. Jak podaje BBC, zespół badaczy natknął się na „najstarsze serce na świecie”. Narząd, który ma 380 mln lat, zachował się w skamieniałych szczątkach ryby.

Odnalezienie skamieniałości organizmów sprzed wieków to zawsze ogromny sukces dla naukowców, a przeprowadzenie dalszych badań umożliwia dokonanie kolejnych odkryć, które prowadzą do jeszcze dokładniejszego poznania dawnych organizmów. Sukces wspomnianej grupy naukowców jest ogromny, ponieważ rzadko zdarza się, że zachowują się fragmenty tkanek, ponieważ dość szybko ulegają one rozkładowi.

„Najstarsze serce w historii”. Przełomowe odkrycie naukowców

Prof. Kate Trinajstic z Curtin University w Perth opowiedziała o momencie, w którym ona i pozostali naukowcy tworzący zespół zorientowali się, jakiej rangi odkrycia dokonali. – Byliśmy stłoczeni wokół komputera i zdaliśmy sobie sprawę, że mamy serce i prawie nie mogliśmy w to uwierzyć! To było niesamowicie ekscytujące – relacjonowała Kate Trinajstic. Prof. John Long z Flinders Iniversity w Adelajdzie określił znalezisko mianem „zadziwiającego i oszałamiającego”. Jego zdaniem rzuca nowe światło na sferę, która dotychczas pozostawała niewiadomą.

Jak podaje BBC, przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że odnalezione serce ryby miało zdecydowanie bardziej złożoną budowę, niż zakładano w przypadku tak starych organizmów. Wiadomo też, że miało dwie komory, czyli – w tym aspekcie – podobną strukturę do ludzkiego serca.

