„Nauka to polska specjalność”. Najbliższy rok we „Wprost” pod znakiem polskiej nauki

W cyklu „Nauka to polska specjalność. Wielkie postacie polskiej nauki” pokażemy różne oblicza polskiej nauki – nie tylko jej historię, ale i współczesne osiągnięcia polskich naukowców. W ciągu najbliższych miesięcy we „Wprost” przeczytacie na ten temat wiele artykułów i wywiadów, posłuchacie podcastów z naukowcami i zobaczycie reportaże wideo poświęcone polskiej nauce. A to nie wszystko!