Międzynarodowy kongres Futurist Of The Year 2024 oraz projekt dla maturzystów i studentów

Przedstawiciele Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Singularity University i Fundacji Edukacji i Nauki Kopernik zapowiedzieli kongres Futurist Of The Year 2024, który odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Jednocześnie uruchomiono projekt Dom Kopernika skierowany do tegorocznych maturzystów, studentów i absolwentów. Projekty prezentowane są poprzez serwisy informacyjne dostępne pod adresami: www.futuristoftheyear.com oraz www.domkopernika.pl.

Futurist Of The Year 2024 to trzydniowy, międzynarodowy kongres naukowy, w którym wezmą udział wybitni, międzynarodowi eksperci z zakresu przyszłości edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Udział w kongresie jest bezpłatny, jednak aby uzyskać kartę wstępu, konieczne jest wysłanie zgłoszenia w konkursie Dom Kopernika, poprzez stronę www.domkopernika.pl. Praca konkursowa pierwszego etapu konkursu Dom Kopernika stanowić powinna uzasadnienie dla nominacji Mikołaja Kopernika do nagrody w jednej z następujących kategorii plebiscytu odbywającego się pierwszego dnia kongresu Futurist of the Year 2024: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Prawo, Filozofia, Cyberbezpieczeństwo, Energetyka, Charytatywność.

Kongres Futurist Of The Year 2024 to projekt do którego przygotowywaliśmy się gromadząc kontakty z czołowymi futurologami, którzy pomogli nam zbudować program największego, naukowego kongresu dotyczącego przyszłości edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii. Dom Kopernika to program wypełniający luki we wsparciu oferowanym aktywnym i przedsiębiorczym, młodym ludziom w Polsce. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika kształci międzynarodowo, interdyscyplinarnie, zachowując najwyższą jakość na pierwszym planie. Działając w duchu rewolucji kopernikańskiej stworzyliśmy projekt, który dołączy futurologię, sztuczną inteligencję i nowoczesną technologię do działań Uczelni. Liczymy, że obie inicjatywy spotkają się z pozytywnym odzewem przyszłych liderów, przedsiębiorców, ludzi z pasją i olbrzymią wyobraźnią, sięgającą dalej niż granice naszego kraju, wzorem Mikołaja Kopernika. W trakcie pierwszego dnia kongresu odbędzie się gala wręczenia nagród Futurist of The Year 2024 – jestem przekonany, że Mikołaj Kopernik powinien uzyskać taką statuetkę minimum w kilku kategoriach – podsumował dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Futurist Of The Year oraz Dom Kopernika to dwa powiązane ze sobą projekty, które od samego początku budowane są we współpracy z międzynarodowymi liderami, strategami, wizjonerami światowego formatu. W ciągu trzech dni do Polski przyjadą najwybitniejsi przedstawiciele świata edukacji, bankowości i nowoczesnej technologii, a przede wszystkim najlepsi światowi futurologowie. Natomiast projekt Dom Kopernika pozwoli w tym samym czasie przyciągnąć ambitnych liderów młodego pokolenia do Warszawy, gdzie będą mieli szansę interakcji i zdobywania doświadczeń z ekspertami, których znają dotąd z książek i treści cyfrowych. Niebawem przedstawimy pierwsze nazwiska prelegentów, ale i szczegóły kolejnych elementów projektu Dom Kopernika – start-up oraz wydawnictwa – dodał Philipp Eichholzer, Dyrektor ds. Międzynarodowych i Rozwoju Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika oraz Prezes Fundacji Edukacji i Nauki Kopernik.

Prelegenci kongresu Futurist Of The Year 2024 będą ogłaszani do publicznej wiadomości w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2024 roku, a zgłoszenia oceniać będzie komisja konkursowa w międzynarodowym składzie. Natomiast konkurs Dom Kopernika to wyjątkowa okazja do bezpłatnego udziału w niepowtarzalnym, międzynarodowym kongresie futurologicznym.

Udział w kongresie i w finale konkursu będzie okazją do poznania wielu międzynarodowych ekspertów, wykładowców i naukowców, wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach i wykładach przygotowanych specjalnie dla uczestników finału konkursowego, wreszcie wzmocnienia swojej wiedzy o przyszłości nowoczesnej technologii, w tym sztucznej inteligencji, bankowości i edukacji.

Konkurs Dom Kopernika jest skierowany do:

osób zainteresowanych pozyskaniem kart wstępu na kongres Futurist Of The Year 2024 (www.futuristoftheyear.com),

osób nie zainteresowanych studiami na SGMK, które chcą pozyskać karty wstępu na kongres Futurist Of The Year 2024 i wziąć udział w trzydniowych zajęciach i finałach konkursu Dom Kopernika w Warszawie,

maturzystów w 2024 roku – przewidziano trzy miejsca na studiach pierwszego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK (pod warunkiem zdania przez laureata matury w 2024 roku),

studentów studiów pierwszego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach drugiego stopnia w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK) na kierunku prowadzonym w ramach Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK,

absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia – przewidziano trzy miejsca na studiach MBA (Bankowość i System Finansowy. Edycja II) w Szkole Wyższej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Harmonogram konkursu Dom Kopernika: