Kongres FOTY2024: „Znakomity skład z noblistą Quelozem, Brodiem z Harvard, Bostromem z Oxford, czy futurologiem Leonhardem”

Minął miesiąc od zakończenia kongresu naukowego Futurist of the Year 2024 organizowanego po raz pierwszy przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, a wyrazy uznania płynące z całego świata nie cichną. Trzy dni dyskusji o przyszłości technologii, ekonomii i edukacji z udziałem naukowców, futurologów i ekspertów z najlepszych ośrodków naukowych i badawczych na świecie. Stworzyliśmy miejsce międzynarodowej i interdyscyplinarnej debaty o przyszłości.

Interesujące wystąpienia

Podczas kongresu wystąpiło 30 światowej klasy prelegentów, którym przysłuchiwało się ponad 600 uczestników, a 25 godzinną transmisję kongresu obejrzało online kilkanaście tysięcy obserwujących z całego świata.

Wykładom towarzyszyło 100 godzin rozmów, dyskusji i paneli towarzyszących, około 45 różnych sesji tematycznych: wykładów, prelekcji i warsztatów o przyszłości technologii, finansów i nauki.

15 paneli dyskusyjnych: skupiających się na najbardziej aktualnych i palących kwestiach, z udziałem ekspertów o międzynarodowej renomie.

10 wykładów specjalnych dla studentów i doktorantów SGMK – prowadzonych przez naukowców, futurologów i specjalistów z najważniejszych ośrodków naukowych świata jak na przykład – Prof. Mariarosaria Taddeo (Oxford University), Prof. Mark Coeckelbergh (University of Vienna), Jonathan Brill (futurist), Dr. Ousmène Jacques Mandeng (Accenture), Dr. Michael L. Brodie (University of Harvard), Gerd Leonhard (futurist), Thomas Frey (futurist), czy Prof. Peter C. Bishop (University of Houston).

Wizjonerski kongres

Prelegenci z całego świata nie kryją swojego zachwytu wydarzeniem określając kongres naukowy Futurist of The Year jako – “unikalny”, “wizjonerski”, “na najwyższym poziomie”, czy “doskonale zorganizowany” – wyrażając niejednokrotnie publicznie swoje wyrazy uznania dla organizatorów wydarzenia, Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, dla Rektora i całego zespołu społeczności akademickiej.

„Wygłosiłem wykład na temat regulacji #AI w fantastycznej Szkole Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie w zeszłym tygodniu, podkreślając tematy pluralizmu wartości i demokracji. Ogromne podziękowania dla organizatorów za wspaniałe, moje pierwsze, doświadczenie w Polsce”. – mówił prof. John Tasioulas Uniwersytet Oksfordzki, Szef Instytutu Etyki w Sztucznej Inteligencji.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich wykładów prezentowanych podczas kongresu naukowego Futurist of The Year 2024!