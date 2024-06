Czerwcowe Bootydy. Niebo zalśni od roju meteorów

Czerwcowe Bootydy to nazwa roju meteorów, który zafunduje nam jedno z ładniejszych zjawisk astronomicznych na letnim niebie. Prędkość tych meteorów osiąga jedynie 18 km/s, dlatego stanowią doskonały obiekt do obserwacji.

Czym są Bootydy?

Czerwcowe Bootydy to meteory związane z krótkookresową kometą 7P/Pons-Winnecke, której okres obiegu wynosi tylko 6.37 lat. Są znane od ponad stu lat, a kilka razy w przeszłości zafundowały piękne zjawiska na niebie. Wyróżnia je to, że są bardzo jasne, dlatego stanowią wdzięczny obiekt do obserwacji.

Kiedy obserwować Bootydy?

Bootydy są aktywne od 22 czerwca do 2 lipca, ale maksimum zjawiska przypadnie na noc z 27 na 28 czerwca. W tym roku Bootydy będzie można obserwować z czwartku na piątek. Nie wiadomo, czy Bootydy będą tak jasne, jak wcześniej, bo uważa się je za bardzo zmienne. Z pewnością jednak warto dokładnie wpatrywać się w niebo, zwłaszcza że noce zapowiadają się bardzo ciepło.

Gdzie obserwować Bootydy?

Czerwcowe Bootydy będą widoczne na niebie gołym okiem. Do obserwacji meteorów nie potrzeba żadnych przyrządów astronomicznych. Warto za to wyjechać poza miasto, gdzie łuny świetlne mogą zaburzyć właściwe obserwacje. Najlepsze warunki do oglądania świetlnego spektaklu będą na obszarach oddalonych od dużych miast i miasteczek, gdzie najlepiej widać gwiazdy.

Czerwcowe Bootydy będzie można oglądać już od zmierzchu. Nie trzeba czekać do późnych godzin nocnych, by zobaczyć meteory na niebie. Wspólne podziwianie zjawiska może być wspaniałym sposobem na spędzenie wakacyjnego wieczoru.

Czytaj też:

Niezwykle szybki obiekt przeleciał nad Europą. Naukowcy mówią o fragmencie kometyCzytaj też:

Niebo nagle rozświetliła kula ognia. W europejskim mieście wybuchła asteroida