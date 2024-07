23 lata na orbicie Marsa. To najdłuższa kosmiczna misja

NASA o sukcesie satelity poinformowała pod koniec czerwca. Razem z komunikatem opublikowano grafikę z podsumowaniem osiągnięć sondy.

Od 2001 roku orbiter pozwalał na katalogowanie minerałów i lodu na powierzchni Marsa, identyfikował miejsca lądowania dla przyszłych bezzałogowych i załogowych misji oraz stanowił pomost komunikacyjny pomiędzy łazikami i lądownikami NASA na Czerwonej Planecie a centrum kontroli na Ziemi. Zrobił aż 1,4 milionów zdjęć Marsa. Jednym z nich była fotografia Olympus Mons, najwyższego wulkanu w Układzie Słonecznym, które teraz opublikowano.

Podstawa wulkanu rozciąga się na 373 mile (600 kilometrów) w pobliżu równika Marsa. Wznosi się na 17 mil (27 kilometrów).

Aby uchwycić najnowszą panoramę, naukowcy zaprogramowali Odyssey tak, by powoli się obracał. Chodziło o to, by kamera była skierowana na horyzont Marsa. Jak podkreślił Jeffrey Plaut, pracujący przy projekcie Odyssey w Jet Propulsion Laboratory (JPL) w Kalifornii, astronomowie zwykle obserwowali Olympus Mons w wąskich pasach z góry, „ale obracając sondę w kierunku horyzontu, możemy zobaczyć na jednym zdjęciu, jak bardzo wulkan góruje nad krajobrazem”. „Zdjęcie jest nie tylko spektakularne, ale także dostarcza nam unikalnych danych naukowych” – powiedział Plaut w opublikowanym przez NASA komunikacie.

Robiąc podobne zdjęcia o różnych porach roku, naukowcy mogą badać, jak atmosfera Marsa zmienia się w ciągu czterech pór roku, trwających od czterech do siedmiu miesięcy każda.

Odyssey 23 lata na orbicie Marsa

Misja Odyssey rozpoczęła się w kwietniu 2001 roku i jest zarządzana przez Jet Propulsion Laboratory. Była to pierwsza udana misja NASA na Marsa po dwóch niepowodzeniach zaliczonych dwa lata wcześniej.

Odyssey wszedł na orbitę wokół Marsa w październiku 2001 roku i od tego czasu ujawnił wcześniej ukryte zbiorniki lodu wodnego tuż pod powierzchnią planety, które mogą być w zasięgu przyszłych astronautów. Statek kosmiczny zmapował również ogromne połacie powierzchni planety, w tym kratery, które pomogły astronomom rozszyfrować historię Marsa.

Ostatnio sonda okrążyła orbitę po raz stutysięczny. Satelita pokonał ponad 2,2 miliarda kilometrów.

Najnowsze obliczenia wskazują, że na pokładzie Odyssey pozostało około 4 litrów paliwa, co powinno wystarczyć na misję do końca 2025 roku.

