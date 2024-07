Mrówki przeprowadzają amputacje i leczą rany. Najnowsze badanie robi wrażenie

Choć nie jest to pierwszy przypadek opatrywania ran przez mrówki, naukowcy twierdzą, że ich najnowsze odkrycie jest pierwszym przykładem zwierzęcia innego niż człowiek wykonującego amputacje ratujące życie. Zaobserwowane operacje miały na celu opatrzenie ran kończyn i zapobieżenie wystąpieniu lub rozprzestrzenianiu się infekcji.

I, co zaskakujące, owady wydają się dostosowywać leczenie do miejsca urazu. – Mrówki są w stanie do pewnego stopnia diagnozować rany i odpowiednio je leczyć, aby zmaksymalizować przeżycie rannych owadów — powiedział doktor Erik Frank z Uniwersytetu w Lozannie, jeden z autorów badania.

W artykule opublikowanym w magazynie Current Biology, doktor Frank i jego współpracownicy opisują, jak uszkodzili kończyny mrówek z gatunku Camponotus floridanus. Następnie przez tydzień obserwowali reakcje współmieszkańców mrowiska.

Większość mrówek przeszła amputację

Wyniki badania wykazały, że 13 z 17 mrówek z urazami kończyny przeszło amputację, którą wykonały inne mrówki.

Z kolei u dziewięciu mrówek z uraza mi kończyny nie zaobserwowano żadnych amputacji. Zamiast tego poszkodowane mrówki otrzymywały jedynie opiekę nad ranami od innych mrówek. Zespół zaobserwował podobne wyniki, gdy eksperyment powtórzono z wykorzystaniem mrówek z zainfekowanymi ranami. – To kolejny przykład adaptacji, w którym robotnice pomagają członkom swojej kolonii – powiedział profesor Francis Ratnieks z University of Sussex.

Czytaj też:

Te owady „rozmawiają” światłem. Odsłaniamy tajemnice świetlikówCzytaj też:

W Bałtyku żyje jedno z najstarszych zwierząt świata. Przypomina meduzę