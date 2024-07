Te lody się nie topią. Powodem sekretny dodatek

Naukowcy z University of Wisconsin-Madison wynaleźli lody, które się nie topią. Jak wyjaśniła Cameron Wicks, doktorantka na wydziale nauk o żywności, tajemniczym związkiem utrzymującym lody w ryzach są polifenole. To związki roślinne, które – dodane do zamrożonych słodyczy – powodują, że te nie zamieniają się w rozpaćkaną breję.

Jest jednak haczyk. Lody utrzymują swój kształt przez określoną ilość czasu.

— Dodanie polifenoli do lodów może stworzyć produkt, który utrzymuje swój kształt przez ponad cztery godziny w temperaturze pokojowej. To pozwala na stworzenie lodów, które się nie topią — powiedziała naukowczyni w komunikacie prasowym wydanym przez uniwersytet.

Sekretem polifenole

Jak to działa? Polifenole co prawda nie zapobiegają topieniu się lodów, ale zagęszczają słodką mieszankę przez oddziaływanie z tłuszczami i białkami w śmietanie. To powód, dla którego lody są w stanie zachować swój kształt.

Polifenole można znaleźć na przykład w herbacie. Zawierają je także winogrona, jagody, oliwa z oliwek, orzechy, ziarna, kakao, yerba mate oraz niektóre warzywa (w szczególności strączkowe) i owoce. Są ogólnie korzystne dla zdrowia – to naturalne przeciwutleniacze, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób układu krwionośnego i powstawania nowotworów. Mają również działanie antyoksydacyjne.

Naukowcy przeprowadzają dalsze badania, by móc określić precyzyjną ilość polifenoli, które dodane do lodów będą mogły utrzymać ich kształt bez zmiany smaku.

— Lody to bardzo złożony system — stwierdziła Cameron Wicks w komunikacie prasowym. — Będąc w stanie zrozumieć całą stojącą za tym naukę, możesz sprawić, że produkty spożywcze będą lepsze, bardziej zrównoważone i możesz stworzyć lepsze systemy, które będą karmić świat — dodała.

