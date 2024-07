Najsuchsza pustynia na świecie obsypana kwiatami. Taki widok nie zdarza się często

Raz na kilka lat pustynia Atakama pokrywa się kwiatami. Z tego powodu nazywana bywa Desierto Florido („kwitnąca pustynia”). Gdy dojdzie do zbiegu kilku elementów, takich jak odpowiednie poziomy opadów deszczu i temperatury, uśpione nasiona budzą się w piaskach pustyni.

Za połacie kwitnących kwiatów odpowiada El Niño

Zwykle dzieje się to wiosną. Jednak, jak podkreślają naukowcy, obecny rozkwit jest niezwykle wczesny — w środku zimy na półkuli południowej — dzięki opadom deszczu napędzanym przez El Niño, naturalne zjawisko klimatyczne, które wpływa na globalną pogodę.

Jak powiedział agencji Reuters Cesar Pizarro, szef ochrony różnorodności biologicznej w Narodowej Korporacji Leśnej (CONAF), organizacji zarządzanej przez rząd Chile, kwiaty nie kwitną jeszcze na tyle rozlegle, aby oficjalnie uznać je za część „kwitnącej pustyni”.

– Spodziewane są jednak większe opady deszczu, co oznacza, że kwiaty mogą rozprzestrzenić się na większym obszarze – dodał.

W 2022 roku rząd Chile ogłosił utworzenie nowego parku narodowego na pustyni Atakama, aby chronić te rzadkie kwiaty, a także dzikie zwierzęta, w tym owady, gady i ptaki, które one wspierają.

Pustynia Atacama. Co warto o niej wiedzieć?

Pustynia Atakama, położona w północnej części Chile, jest jedną z najsuchszych pustyń na świecie. Rozciąga się na powierzchni około 105 000 km². Klimat, jaki panuje na jej terenie charakteryzuje się bardzo niskimi opadami, często poniżej 1 milimetra rocznie w niektórych miejscach. Niektóre obszary nie odnotowały deszczu przez dziesięciolecia. Dni są tam gorące, a noce zimne. Średnie temperatury wahają się od 0°C w nocy do 25°C w dzień.

Atakama jest idealnym miejscem dla obserwacji astronomicznych ze względu na czyste niebo i brak zanieczyszczenia świetlnego. Znajdują się tu jedne z najważniejszych obserwatoriów astronomicznych na świecie, takie jak Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Co ciekawe, ze względu na swoje podobieństwo do warunków panujących na Marsie, Atakama jest wykorzystywana do testów sprzętu i badań przygotowawczych do misji marsjańskich.

Wspomniana pustynia jest również bogata w minerały, szczególnie miedź i lit. W regionie znajdują się jedne z największych kopalń miedzi na świecie, takie jak Chuquicamata. wielu miejscach pustyni znajdują się duże depozyty soli, a także saletry.

