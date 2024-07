Odkryto kamienny mur na dnie Bałtyku. Służył pierwotnym myśliwym

Geolodzy odkryli niezwykły, prawie kilometrowy rząd kamieni na dnie Zatoki Meklemburskiej na Morzu Bałtyckim. Ponad tysiąc kamieni ułożonych jest tak regularnie, że naturalne pochodzenie wydaje się mało prawdopodobne.

Mur ma około 11 tysięcy lat

Mur znajduje się około dziesięciu kilometrów od miasta Rerik w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, na głębokości 21 metrów. Okazuje się, że zbudowali go najprawdopodobniej ludzie z epoki kamienia około 11 tysięcy lat temu. Naukowcy swoim odkryciem podzielili się na łamach magazynu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Z artykułu wynika, że kamienny mur służył przede wszystkim do polowań na renifery. To znalezisko byłoby zatem pierwszym odkryciem obiektu myśliwskiego z epoki kamienia w regionie Morza Bałtyckiego. To, że w ogóle go odnaleziono, było czystym zbiegiem okoliczności. Zespół badaczy i studentów z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii pierwotnie zaplanował badanie manganu na dnie Zatoki Meklemburskiej.

Jednak podczas eksploracji dnia naukowcy natknęli się na regularny rząd kamieni o długości 970 metrów. Konstrukcja składa się z około 1500 kamieni. Większość z nich ma około dziesięciu centymetrów średnicy i łączy ze sobą kilka ogromnych głazów. Naukowcy zgłosili swoje znalezisko do Państwowego Urzędu ds. Kultury i Ochrony Zabytków Meklemburgii-Pomorza Przedniego, który następnie koordynował dalsze dochodzenia.

Badaniu poddano próbki osadów z kamieni. – Zarówno naturalne pochodzenie kamiennego muru, jak i jego budowa w czasach nowożytnych, na przykład w związku z układaniem kabli podmorskich lub wydobywaniem kamienia, są mało prawdopodobne. Metodyczne ułożenie wielu małych kamieni łączących duże głazy przemawia przeciwko tej teorii – wyjaśnił w oficjalnym komunikacie prasowym Jacob Geersen, główny autor badania.

Mur powstał po ostatniej epoce lodowcowej

Wykluczając procesy naturalne i współczesne pochodzenie, kamienny mur mógł powstać dopiero po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, kiedy to krajobraz nie był jeszcze zalany przez Morze Bałtyckie.

Jak wyjaśnili naukowcy, w tamtym czasie całkowita populacja północnej Europy wynosiła prawdopodobnie mniej niż 5000 osób. Jednym z ich głównych źródeł pożywienia były stada reniferów, które sezonowo przemieszczały się po słabo porośniętym roślinnością polodowcowym krajobrazie. – Mur prawdopodobnie służył do zapędzania reniferów w wąski obszar pomiędzy przyległym brzegiem jeziora a ścianą lub nawet do jeziora, gdzie myśliwi z epoki kamienia mogli łatwiej je namierzyć i upolować – mówi Marcel Bradtmöller z Uniwersytetu w Rostocku.

Odkrycie w Bałtyku miało swój amerykański odpowiednik

Co ciekawe, to nie pierwsze tego typu odkrycie na świecie. Takie konstrukcje myśliwskie znaleziono na dnie jeziora Huron w stanie Michigan.

Tam archeolodzy udokumentowali kamienne mury, które przeznaczone były do polowań na karibu, północnoamerykański odpowiednik renifera. Odkrycie na Morzu Bałtyckim wykazuje zaskakującą liczbę podobieństw do tego, które miało miejsce w USA.

Czytaj też:

W Bałtyku żyje jedno z najstarszych zwierząt świata. Przypomina meduzęCzytaj też:

Gigantyczna salamandra siała postrach na bagnach. Archeolodzy odkryli idealnie zachowaną skamielinę