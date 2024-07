Nazywają ją diabelską kometą. Pojawi się na niebie tylko raz i zalśni jak gwiazda

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) nazywana jest „diabelską kometą”. To jedyny obiekt astronomiczny, który można zobaczyć gołym okiem. W tym roku dostarczy fanom astronomii nie lada wrażeń.

Kometa porównywana do Wenus

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) jest porównywana do Wenus. Dlaczego? Bo świeci na niebie równie jasno, lśniąc jak gwiazda. Została odkryta niedawno, w styczniu 2023 roku, przez Obserwatorium Astronomiczne Zijinshan oraz Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System. Najpierw została uznana za planetoidę, później jednak za kometę. Dodano ją do listy obiektów, które oczekują na oficjalne zatwierdzenie.

Diabelska kometa jest wyjątkowa, ponieważ porusza się w przeciwnym kierunku niż inne obiekty w Układzie Słonecznym. Najprawdopodobniej pochodzi z Obłoku Oorta.

Kiedy będzie można zobaczyć diabelską kometę?

Diabelska kometa pojawi się na niebie 12 października. W tym czasie znajdzie się najbliżej Ziemi w odległości 71 milionów km. Będzie doskonale widoczna na niebie, a naukowcy sądzą, że będzie można zobaczyć również jej warkocz. Pojawi się tylko raz, dlatego warto nie przegapić takiej gratki i bacznie wpatrywać się w niebo.

Zanim jednak zobaczymy diabelską kometę, przez niemal całe lato będziemy mogli podziwiać Perseidy. Rój meteorów będzie widoczny od 17 lipca do 24 sierpnia i dostarczy wielu wrażeń. Noc spadających gwiazd to doskonały przepis na niezapomniane wakacyjne chwile.

