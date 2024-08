Świecące grzyby w polskich lasach. Za chwilę zaczyna się sezon

Są częstym elementem bajkowych eliksirów. W literaturze i popkulturze chętnie wybierane przez druidów czy czarownice jako składnik gotującego się w kotle wywaru. I choć w rzeczywistości niewiele mają wspólnego z magią, można z nich wyczarować przepyszne danie. Świecące grzyby wkrótce pojawią się także w naszych rodzimych lasach.

W połowie sierpnia rozpoczyna się bowiem sezon na opieńkę miodową, która charakteryzuje się właśnie tą cechą – bioluminescencją, czyli świeceniem w ciemności.

Opieńka jednym z 70 wyjątkowych gatunków

Ten pospolity grzyb jest jednym z ponad 70 gatunków, które świecą w nocy. I tak, jak świetliki świecą, by przyciągać partnerów – o czym pisaliśmy już tutaj – grzyby korzystają z tej umiejętności, aby przyciągnąć do siebie owady. Te bowiem są im potrzebne, by rozprzestrzeniać zarodniki.

Ciekawym jest fakt, że zjawisko bioluminescencji występuje głównie u grzybów, które rosną na butwiejącym drewnie. Wydzielają chłodny blask, który jest wynikiem reakcji chemicznej występującej między cząsteczkami oksylucyferyny, enzymem zwanym lucyferazą i tlenem.

Większość świecących grzybów swoje światło intensyfikuje po zmroku, kiedy w otoczeniu panuje większa wilgoć. Ona bowiem sprzyja aktywności przenoszonych zarodników.

Świecące grzyby w polskich lasach

Opieńka miodowa jest jednym z przykładów świecących grzybów, które spotkać można w właśnie w naszych rodzimych zagajnikach. Nie świeci jednak zawsze i wszędzie. Jak podaje National Geographic, zdolność do emisji światła mają tylko jej ryzomorfy. To twory grzybni, które mają sznurowaty i korzeniasty pokrój.

Można na nie trafić głównie na obumierających drzewach. Ich bioluminescencja jest najbardziej aktywna około godziny 17:30. W zależności od obecności w substracie azotu w formie amonowej, świecą mniej lub bardziej intensywnie. U tych ryzomorfów, które już nie rosną, zdolność do bioluminescencji zanika.

