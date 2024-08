Księżyc Jesiotrów. Sierpniowa pełnia przyniesie zmiany

Sierpniowa pełnia Księżyca może przynieść wiele zmian. Osoby podatne na zmiany nastrojów i problemy z zasypianiem mogą w sierpniu odczuć je ze zdwojoną siłą. Ale to nie wszystko – pełnia w Wodniku obudzi w nas nowe emocje. Może się okazać, że w sierpniu staniemy się trochę nieobliczalni i zrobimy coś, czego nikt z naszego otoczenia by się po nas nie spodziewał.

Księżyc Jesiotrów 2024 zalśni na niebie

Księżyc Jesiotrów to popularna nazwa sierpniowej pełni Księżyca. Bywa ona nazywana również Kukurydzianym Księżycem lub Zbożowym Księżycem. Wszystkie te nazwy odnoszą się do dawnych wierzeń rdzennych Amerykanów, którzy kolejne pełnie Księżyca wiązali z sezonem zbiorów i z kalendarzem rolniczym.

Kiedy pełnia Księżyca w sierpniu?

Sierpniowa pełnia Księżyca pojawi się na niebie już 19 sierpnia. Zjawisko będzie można obserwować w nocy z 19 na 20 sierpnia. Jeśli podczas pełni odczuwamy problemy z zasypianiem i przekręcamy się z boku na bok, możemy ponownie odczuwać te problemy.

Jakie zmiany przyniesie Zbożowy Księżyc w sierpniu?

Zbożowy Księżyc odbędzie się w znaku Wodnika, dlatego przypisuje mu się niezwykłe właściwości. Pełnia Księżyca w sierpniu może zmusić nas do refleksji. Być może wreszcie poczujemy siłę i chęć, by coś zmienić w naszym życiu. Może od dawna odkładamy jakieś marzenia boczny tor, a nagle zdecydujemy się je spełnić? Może postanowimy rzucić wszystko i wyprowadzimy się do innego miasta?

Kukurydziany Księżyc namiesza nam w głowach, ale i otworzy na nowe możliwości. Może się okazać, że właśnie potrzebowaliśmy takiej zmiany.

Czytaj też:

Niesamowite odkrycie na Księżycu. Tę jaskinię można wykorzystaćCzytaj też:

Kosmiczne skarby w kapsule sondy. Wcześniej badała Księżyc