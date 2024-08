Naukowcy odkryli zaskakującą cechę ryb. Tego się nie spodziewasz

Jak już wcześniej informowaliśmy, ryby to niezwykle ciekawe stworzenia. Skrywają wiele tajemnic – pisaliśmy już o tym, w jaki sposób śpią i które ze smaków preferują.

Ryby potrafią liczyć

Teraz naukowcy odkryli, że ryby potrafią wykonywać podstawowe działania matematyczne w zamian za nagrodę w postaci pożywienia. Biolodzy z niemieckiego uniwersytetu w Bonn uczyli pielęgnice i płaszczki liczyć do pięciu, prezentując im kartę z zestawem kształtów i nagradzając je, jeśli przepłyną przez otwór oznaczony prawidłową liczbą.

Ich najnowsze badania, opublikowane w Scientific Reports, wymagają od ryb wykonywania prostych sum, zanim zwierzęta zostaną nagrodzone. Niebieskie kształty oznaczają, że muszą dodać do sumy liczb cyfrę jeden; żółte oznaczają, że muszą odjąć ją od danej sumy odjąć.

Zespół Very Schluessel, która kierowała badaniami próbuje wymóc na rybach, by te rozwiązywały trudniejsze sumy. – Chcemy również przetestować koncepcję zera – mówiła badaczka. – Czy ryby wiedzą, że jeden to więcej niż nic? – pytała.

Nie tylko ryby są w stanie nauczyć się prostej matematyki

Podobnie jak pszczoły miodne, które potrafią wykonywać podobne obliczenia, ryby nie mają nowej kory mózgowej, części mózgu odpowiedzialnej za złożone procesy poznawcze u ssaków. – Mam nadzieję, że pozwoli nam to spojrzeć na ryby nieco inaczej – mówiła Schluessel. – Są zdolne do niesamowitych rzeczy – podkreśliła.

Jednak ryby czy pszczoły nie są jedynymi stworzeniami – pomijając człowieka – które potrafią liczyć. W jednym z badań przeprowadzonych przez Katedrę Neuronauki Poznawczej w CityUHK (Miejski Uniwersytet w Hongkongu) dowiedziono, że szczury, bez wcześniejszej wiedzy o liczbach, mogą rozwinąć poczucie ich istnienia, gdy są trenowane za pomocą dźwięków reprezentujących dwie lub trzy liczby.

Motywowane przekąskami, gryzonie koncentrowały się na liczbie dźwięków, wybierając odpowiednie.

Czytaj też:

Poznańska palmiarnia ma na sprzedaż zwierzęta. Chętni muszą się spieszyćCzytaj też:

Złowienie tej ryby graniczy z cudem. Wędkarz ustanowił nowy rekord!