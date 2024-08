Naukowcy w szoku. Nie zgadniesz, co wykazały ich badania na temat koni

Jak wynika z najnowszych badań, konie potrafią planować i opracowywać strategie. To wnioski, do których doszli naukowcy z Nottingham Trent University (NTU).

Wykazano, że konie są inteligentniejsze, niż wcześniej sądzono. Szybko bowiem przystosowują się do gry opartej na smakołykach i zmieniających się zasadach. W ten sposób została obalona wcześniejsza teoria mówiąca o tym, że mózgi koni reagują wyłącznie na bezpośrednie bodźce.

Przebadano grupę koni. Wnioski zaskakują

W badaniu wzięło udział 20 koni, które za dotknięcie nosem kawałka kartonu były nagradzane smakołykiem.

Na drugim etapie wprowadzono „światło stopu” i zmieniono zasadę tak, że nagroda była przyznawana tylko wtedy, gdy badacz dotknął karty, gdy światło było wyłączone. To nie zmieniło zachowania koni – dotykały kartonika niezależnie od światła. Na ostatnim etapie badania jednak naukowcy wprowadzili "karę" – na 10 sekund przestawali udzielać zwierzęciu uwagi, jeśli ten dotknął karty przy włączonym światełku.

Popełnianie błędów wiązało się z kosztami

Zespół zaobserwował, że konie szybko dostosowały się do nowych warunków, ponieważ wiedziały, że popełnianie błędów wiąże się z kosztami. Wszystkie konie szybko nauczyły się przestrzegać zasad, aby uniknąć kary czasowego wykluczenia. Dodatkowo naukowcy uważają, że fakt, iż konie tak szybko się przystosowały, wskazuje na to, że przez cały czas rozumiały zasadę związaną ze światełkiem, ale nie miały powodu, aby się do niej stosować, skoro jej pomyłka nie wiązała się z żadnymi konsekwencjami.

Jak twierdzi dr Carrie Ijichi, badaczka zajmująca się końmi na NTU, wnioski opublikowane w czasopiśmie „Applied Animal Behaviour Science” dowodzą, że konie są bardziej rozwinięte pod względem poznawczym, niż się powszechnie uważa.

Czytaj też:

Masz w domu kotka-niejadka? Naukowcy mają pomysł, jak poprawić jego apetytCzytaj też:

O te zwierzęta troszczymy się bardziej. Górują psy czy koty?