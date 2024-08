Nadzieja dla chorych na Alzheimera. Przełomowe badanie naukowców

Myszom cierpiącym na odpowiednik choroby Alzheimera udało się przywrócić pamięć i funkcje poznawcze. Naukowcy opracowali molekułę, która działa odmiennie od obecnie stosowanych leków. Ma na celu usuwanie złogów nieprawidłowych białek, które uznawane są za przyczyny choroby.

Jak podkreślił dr Istvan Mody, główny autor badania przedstawionego na łamach „The Proceedings of the National Academy of Sciences”, „na rynku ani w laboratoriach badawczych naprawdę nie ma nic podobnego, co wykazałoby taką skuteczność”. Molekuły pozwalają spowolnić postępującą chorobę. Nie przywracają jednak funkcji poznawczych.

Cząsteczka oznaczona DDL-920 ma związek z falami mózgowymi gamma, które należą do najwyższych częstotliwości występujących w mózgu. Okazuje się, że odpowiedzialne są również za koordynowanie ośrodków, które związane są z procesami poznawczymi i pamięcią operacyjną. To rodzaj pamięci, którą wykorzystujemy między innymi do zapamiętywania choćby numerów telefonu.

Kuracja trwała dwa tygodnie. Efekty zaskoczyły naukowców

U pacjentów, którzy borykają się z chorobą Alzheimera, a konkretniej z wczesnymi jej objawami, wykazano zmniejszenie oscylacji gamma. Wcześniejsze działania naukowców skupiały się na oddziaływaniu na powstawanie wspomnianych fal, na przykład korzystając ze stymulacji magnetycznej czy bodźców słuchowych i wzrokowych. Większej poprawy jednak nie zarejestrowano.

Wspomniana molekuła jednak jest w stanie pobudzić jedną z grup wysyłających częste impulsy neuronów krytycznych dla powstawania właśnie fal gamma. Myszy, które chorowały na odpowiednik Alzheimera i zostały poddane działaniu cząsteczki lepiej poradziły sobie w testach pamięci i procesów poznawczych. Kuracja zadziałała zaskakująco szybko – po dwóch tygodniach chore gryzonie wykazywały te same wyniki, co zdrowe zwierzęta.

Nie zanotowano także skutków ubocznych.

Nie wiadomo jeszcze, czy substancja zadziała podobnie na ludzi; potrzebne są jeszcze lata badań, by móc bezpiecznie wprowadzić ją do terapii. Naukowcy zaznaczają, że odkrycie może pomóc w leczeniu innych schorzeń, takich jak depresja, schizofrenia czy zaburzenia ze spektrum autyzmu.

