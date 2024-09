Nie tylko słonie, delfiny i ludzie. Te zwierzęta zwracają się do siebie po imieniu

Małpy wydają specyficzne odgłosy, aby się nawzajem nawoływać. Naukowcy twierdzą, że jest to „wysoce poznawczy” wzorzec zachowania, wcześniej obserwowany jedynie u ludzi, delfinów i słoni.

Odkrycie, którego dokonał zespół z Uniwersytetu Hebrajskiego, zostało opisane w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Science. Jak w wywiadzie dla CNN powiedział David Omer, główny autor badania i adiunkt w Safra Center for Brain Sciences (ELSC) na wspomnianym uniwersytecie, „to pierwszy raz, kiedy zaobserwowaliśmy coś takiego u naczelnych innych niż ludzie”.

W dyskusji wzięło udział dziesięć marmozet

Marmozety żyją w małych grupach, na drzewach Ameryki Południowej. Są zwierzętami bardzo społecznymi.

Eksperyment naukowców był bardzo prosty. – Po prostu umieściliśmy dwie marmozetki w tym samym pomieszczeniu i ustawiliśmy między nimi wizualną barierę – powiedział David Omer i dodał, że gdy badacze to zrobili, małpki spontanicznie zaangażowały się w dialog.

Zespół Omera nagrał naturalne konwersacje między parami marmozet, a także interakcje z systemem komputerowym. To doprowadziło naukowców do wniosku, że marmozety zwracały się do konkretnych osobników za pomocą konkretnych odgłosów. Ponadto zwierzęta były w stanie rozpoznać, kiedy były wołane.

W trakcie tego procesu komunikowało się dziesięć marmozet z trzech różnych grup rodzinnych, co podkreśla „złożoność komunikacji społecznej wśród tych zwierząt”.

Nie tylko marmozety. Po imieniu zwracają się do siebie także słonie

– Do tej pory myśleliśmy, że wokalizacja naczelnych innych niż człowiek jest genetycznie uwarunkowana i nieelastyczna – powiedział badacz dodając, że marmozety wyłamują się z tego schematu. Eksperci wykazali również, że marmozety z tej samej rodziny używały „podobnych etykiet głosowych, aby zwracać się do różnych osobników” i również stosowały „podobne dźwięki, aby kodować różne imiona”.

– Do tej pory myśleliśmy, że język ludzki to zjawisko, które pojawiło się nagle i tylko u ludzi, co stoi w sprzeczności z teorią ewolucji. To odkrycie sugeruje, że istniały prekursory rozwoju języka u naczelnych innych niż człowiek. Możemy znaleźć dowody na proces ewolucyjny – powiedział David Omer.

Wcześniej opisywaliśmy podobny przypadek zwierząt, które zwracały się do siebie po imieniu. Były to afrykańskie słonie, które w komunikacji ze sobą używały indywidualnych, dopasowanych do poszczególnych osobników odgłosów.

Czytaj też:

Polskie żubry pomagają w walce z pożaramiCzytaj też:

Pracownicy tego biura mają wąsy i mruczą. Jedna z firm zatrudniła koty