Kto mówi więcej, kobiety czy mężczyźni? Naukowcy znają odpowiedź

Choć powszechnie uważa się, że kobiety są bardziej rozmowne niż mężczyźni, naukowcy z Arizony wykazali, że obie płcie komunikują się na zbliżonym poziomie, używając średnio około 16 tysięcy słów dziennie. Niewielkie rozbieżności pojawiają się jedynie w określonych grupach wiekowych.

Przekonanie, że kobiety mówią znacznie więcej niż mężczyźni, jest zakorzenione w wielu kulturach. – Istnieje silne międzykulturowe założenie, że kobiety mówią o wiele więcej, niż mężczyźni. Postanowiliśmy empirycznie sprawdzić, czy jest to prawda – powiedział Colin Tidwell, współautor badania opublikowanego w „Journal of Personality and Social Psychology”.

Kontrowersyjne wyniki wcześniejszych badań

Kwestia ta była badana już wcześniej. W 2007 roku naukowcy z Uniwersytetu Arizony przeprowadzili eksperyment z udziałem 500 osób. Uczestnicy przez całą dobę nosili urządzenia rejestrujące dźwięk, które w losowych momentach nagrywały fragmenty ich rozmów.

Analiza tych nagrań nie wykazała znaczących różnic między płciami pod względem liczby wypowiadanych słów. Wyniki te, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Science”, wywołały jednak kontrowersje.

Krytycy twierdzili bowiem, że badanie objęło zbyt małą grupę osób, a uczestnicy byli studentami w podobnym wieku i mieszkali w tym samym regionie.

Ponowili badania. Tym razem na większą skalę

Po osiemnastu latach ten sam zespół postanowił ponownie przeanalizować temat, tym razem na większej i bardziej zróżnicowanej grupie. Objęto nim 2200 osób w wieku od 10 do 94 lat, pochodzących z czterech różnych krajów. Analiza obejmowała aż 630 tysięcy nagrań.

Wyniki ponownie wykazały brak istotnych różnic między płciami, z jednym wyjątkiem. W grupie wiekowej 25–64 lata kobiety mówiły średnio 21 845 słów dziennie, podczas gdy mężczyźni 18 570.

Naukowcy wskazują, że większa rozmowność kobiet w tym wieku wynika z faktu, że to one częściej zajmują się wychowywaniem dzieci.

Ponieważ spędzają więcej czasu na komunikacji z najmłodszymi, ich codzienna liczba wypowaidanych słów wzrasta. – Gdyby chodziło o czynniki biologiczne, takie jak hormony, różnice między placami powinny być obecne także wśród młodych dorosłych – podkreślił profesor Matthias Mehl, główny autor badania.

Profesor Mehl zaznaczył również, że indywidualne różnice w liczbie wypowiadanych słów są większe niż te wynikające z podziału na płeć. Przykładem jest mężczyzna, który wypowiadał zaledwie 100 słów dziennie, oraz inny, który osiągnął wynik 120 tysięcy słów.

Mówimy coraz mniej

Dodatkową obserwacją, którą poczynili badacze, jest stopniowe zmniejszanie się liczby wypowiadanych dziennie słów. W latach 2005–2018 średnia spadła z 16 tysięcy do około 13 tysięcy. – Przeprowadziliśmy pełniejszą analizę tego zagadnienie i okazało się, że średnio znika 300 słów rocznie – informują naukowcy.

Potrzebne są dalsze badania, by ustalić przyczyny tego zjawiska. Eksperci podejrzewają jednak, że wpływ na to mogą mieć rosnąca popularność mediów społecznościowych oraz wiadomości tekstowych.

Badacze planują również sprawdzić, czy ilość prowadzonej rozmowy ma wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie człowieka. – Wiemy, ile człowiek potrzebuje snu, ile musi ćwiczyć, a nie mamy pojęcia, jak dużo należy się udzielać towarzysko i rozmawiać z innymi, aby uzyskać największą korzyść – podsumował profesor Mehl.

