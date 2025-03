Fusy po kawie mają więcej zastosowań, niż myślisz. Nowe odkrycie naukowców

Jak dowodzą australijscy naukowcy, można byłoby wyprodukować beton mocniejszy aż o 30 procent – wystarczy tylko do mieszanki dodać fusy po kawie. Muszą być jednak specjalnie przygotowane.

Fusy rozwiązaniem problemów klimatycznych?

Na całym świecie, rokrocznie produkowanych jest blisko 10 miliardów kilogramów kawowych odpadów. Większość z nich trafia na wysypiska, ale być może wkrótce to się zmieni. Odkryto bowiem dla nich niezwykłe zastosowanie, o którym informuje portal sciencelaert.com.

– Utylizacja odpadów organicznych stanowi wyzwanie dla środowiska. Wiąże się to z emisją dużych ilości gazów cieplarnianych, w tym metanu i dwutlenku węgla – wyjaśnił inżynier z Uniwersytetu RMIT Rajeev Roychand dodając, że wspomniane gazy niekorzystnie wpływają na klimat.

Razem z rozwojem rynku budowlanego, na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na beton. Mieszanina wymaga dużych ilości surowców, co powoduje szereg wyzwań dla środowiska.

– Ciągłe wydobywanie naturalnego piasku na całym świecie – zazwyczaj z koryt rzek i brzegów – w celu zaspokojenia szybko rosnących potrzeb branży budowlanej ma duży wpływ na środowisko – powiedział inżynier RMIT, Jie Li. – Dzięki podejściu gospodarki o obiegu zamkniętym moglibyśmy zapobiec składowaniu odpadów organicznych na wysypiskach, a także lepiej chronić nasze zasoby naturalne, takie jak piasek – podkreślił ekspert.

Fusy po kawie do betonu? Tak, ale...

Ze względu na to, że fusy są produktami organicznymi, nie można dodawać bezpośrednio do betonu. Wyciekają bowiem z nich substancje chemiczne, które osłabiają wytrzymałość materiału budowlanego. Dlatego przy użyciu niskich poziomów energii zespół podgrzał odpady kawowe do ponad 350 stopni Celsjusza.

Dzięki wspomnianemu procesowi – pirolizie – udało się opracować biowęgiel, który tworzy wiązania. W ten sposób się częścią, która utwardza masę cementową.

Naukowcy obecnie pracują nad sprawdzaniem, jak hybrydowy cement kawowy sprawdza się w cyklach zamrażania i rozmrażania materiału, absorpcji wody, ścieraniu i wielu innych czynnikach stresogennych.

