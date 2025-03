Zjawisko rodem z horroru. Oto owady, które przeżywają dzięki krwi własnego potomstwa

Czy można było nadać jej bardziej trafne imię? Adetomyrma venatrix, znana jako mrówka Dracula, to niewielki owad mierzący zaledwie 2 milimetry długości.

Gdzie występują te niezwykłe owady?

Mrówki Dracula zamieszkują suche lasy Madagaskaru, gdzie polują głównie na owady i inne stawonogi. Po upolowaniu ofiary przekazują przetworzone mięso larwom w gnieździe, co jest typowe dla większości gatunków mrówek.

To, co odróżnia mrówkę Draculę od innych owadów, to jej nietypowa dieta. Dorosłe osobniki nie są w stanie przeżyć bez hemolimfy – owadziego odpowiednika krwi. By zdobyć ten życiodajny płyn, gryzą, skrobią i przeżuwają delikatne ciała własnych larw, dopóki hemolimfa nie wypłynie.

Tortury za cenę krwi. Dracula nie może się powstrzymać

Choć ten proces sprawia larwom ból i pozostawia blizny, większość z nich przeżywa i osiąga dorosłość. Co ciekawe, larwy starają się unikać tego losu – badania wykazały, że próbują uciekać przed atakiem dorosłych.

Jedna z teorii sugeruje, że larwy pełnią rolę żywych magazynów żywności. Ich ciała są elastyczne i zdolne do magazynowania pokarmu, co pozwala dorosłym osobnikom skupić się na rozwoju swoich szczęk i wykonywaniu innych zadań w kolonii. A gdy dorosłe osobniki zaczynają głodować, „posiłek” czeka już w gnieździe – wystarczy wymusić dostęp do niego.

Nie tylko ranią, ale i leczą. Zaskakujące zachowania mrówek

Co ciekawe, to nie jedyne intrygujące możliwości, jakimi dysponują te małe owady. Badacze zaobserwowali także niedawno, że mrówki są w stanie diagnozować i przeprowadzać amputacje kończyn swoich pobratymców w potrzebie.

Naukowcy twierdzą, że ich odkrycie jest pierwszym przykładem zwierzęcia innego niż człowiek wykonującego amputacje ratujące życie. Zaobserwowane operacje miały na celu opatrzenie ran kończyn i zapobieżenie wystąpieniu lub rozprzestrzenianiu się infekcji.

Czytaj też:

Pasożytnicza osa zachowana w bursztynie. „Kredowy dziwak”Czytaj też:

Plaga pluskiew w jednym z bloków w Poznaniu. Mieszkańcy bezradni