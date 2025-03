Na Marsie odkryto setki tajemniczych kulek. Przypominają pajęcze jaja, NASA w szoku

Łazik Perseverance przemierzał pokryty czerwonym pyłem krater Jezero na Marsie. Natrafił na coś, co dosłownie wprawiło naukowców NASA w osłupienie. Odkryta formacja skalna, nazwana St. Pauls Bay, wygląda niczym zbiór setek małych, ciemnych kuleczek. Przypominają one pajęcze jaja albo kosmiczne perełki. Co to jest?

Do odkrycia skały doszło 11 marca. Badanie jej pochodzenia może dostarczyć istotnych informacji na temat potencjalnych śladów dawnego życia na Czerwonej Planecie. Tajemnicza skała przypominające pajęcze jaja Skała, którą dostrzeżono na zboczach wzniesienia Witch Hazel, położonego na obrzeżach krateru Jezero, wyraźnie odróżnia się od otoczenia. Delikatnie pokryta marsjańskim pyłem, wydaje się być obiektem przemieszczonym – nie znajduje się w miejscu, gdzie mogła pierwotnie powstać. Zespół badawczy nadał jej nazwę „St. Pauls Bay”. Według NASA, skała ta to tak zwana „skała transportowana”, co oznacza, że siły geologiczne lub kosmiczne przeniosły ją z pierwotnej lokalizacji. Z tego powodu trudno określić jej dokładne pochodzenie, a analiza jej tekstury i składu może dostarczyć informacji o historii geologicznej Marsa. Naukowcy snują tezy na jej temat. Podejrzewają, że mogła powstać w wyniku uderzenia meteorytu, które stopiło marsjańską skałę, powodując jej skroplenie i zestalenie w formie małych granulek. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że skała pochodzi z odległego miejsca i mogłaby pomóc w zrozumieniu, jak meteoryty transportują materiały na Marsie. Inna hipoteza sugeruje, że St. Pauls Bay mogła oderwać się od wzgórza Witch Hazel i stoczyć w dół. Z orbity zauważono na wzgórzu ciemne warstwy skalne, które mogą być źródłem tej niezwykłej formacji. Jeśli skład tych warstw okaże się zbliżony do odnalezionej skały, może to sugerować ślady dawnej aktywności wulkanicznej, uderzenia meteorytu, obecności wód gruntowych lub innego, nieznanego jeszcze procesu geologicznego. Więcej pytań niż odpowiedzi Jak podaje portal livescience, skały podobne do St. Pauls Bay to klucz do zrozumienia ewolucji Marsa. Ich analiza pozwala naukowcom badać interakcje między wodą, skałami i dynamicznymi siłami geologicznymi, które kształtowały planetę. Odpowiedzi na te pytania mogą przybliżyć nas do ustalenia, czy Mars mógł kiedyś być miejscem sprzyjającym życiu. Jeżeli w przeszłości w rejonie Witch Hazel Hill faktycznie znajdowały się wody gruntowe, część próbek pobranych przez Perseverance może zawierać potencjalne skamieniałe ślady mikroorganizmów. Planowana na lata 30. XXI wieku misja NASA Mars Sample Return ma na celu dostarczenie tych próbek na Ziemię, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Czytaj też:

