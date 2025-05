Pajęczyny nowej generacji. Tak pająki walczą z miejskim hałasem

Zanim następnym razem bez namysłu zetrzesz pajęczynę z kąta sufitu, warto się zatrzymać. Ta z pozoru delikatna, jedwabna konstrukcja to wynik złożonej biologicznej inżynierii. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w czasopiśmie Current Biology, północnoamerykański gatunek pająka potrafi modyfikować właściwości swojej sieci w taki sposób, by kontrolować sposób, w jaki rozchodzą się przez nią drgania – w tym te spowodowane miejskim hałasem.

Naukowcy odkryli, że niektóre gatunki pająków lejkowatych, zamieszkujące tereny miejskie, potrafią tkać sieci o właściwościach dźwiękoszczelnych. Te unikalne pajęczyny pomagają pająkom w tłumieniu hałasu otoczenia, co umożliwia im skuteczniejsze polowanie i odpoczynek w hałaśliwym środowisku miejskim.

Sieć przedłużeniem pająka

Mówiąc o pajęczych możliwościach w kontekście sieci, warto wspomnieć także o eksperymencie przeprowadzonym kilka lat temu. Zaznaczyć należy, że pająki tkające sieci posiadają niesamowicie czułe odnóża, które potrafią wykrywać najdrobniejsze drgania pajęczyny – na przykład wtedy, gdy złapana ofiara próbuje się uwolnić. Co ciekawe, dzięki pracy badaczy, możemy nie tylko to sobie wyobrazić, ale również… usłyszeć.

Zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT), kierowany przez Markusa Buehlera, zaprezentował wyjątkowe badania podczas wirtualnego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Uczeni postanowili przełożyć pajęcze drgania na dźwięki, by człowiek mógł „poczuć” świat tak, jak odbiera go pająk.

Pajęczyna jest dla pająka czymś więcej niż tylko pułapką – to swoisty przedłużenie jego ciała, a zarazem niezwykle czuły sensor. Każda nić w sieci ma swoją długość i napięcie, a co za tym idzie – inaczej reaguje na wibracje. Właśnie to postanowili wykorzystać badacze, tworząc trójwymiarową mapę pajęczyny gatunku Cyrtophora citricola przy pomocy lasera.

Zmierzyli częstotliwość drgań i elastyczność każdej nici, a następnie przypisali im dźwięki w zakresie słyszalnym dla ludzkiego ucha. Dzięki temu powstała wyjątkowa symfonia pajęczyny – coś, co można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć, szczególnie przy użyciu technologii rzeczywistości wirtualnej.

Aby możliwe było zbudowanie takiego „dźwiękowego modelu”, naukowcy musieli przyjąć pewne uproszczenia. Użyli na przykład syntezatora, który naśladuje dźwięki harfy, by oddać różnice między drganiami poszczególnych nici. Te, które znajdują się bliżej słuchacza, są odtwarzane głośniej niż te bardziej oddalone.

Czytaj też:

Jadowity pająk pojawił się w Polsce? Eksperci mówią jednym głosemCzytaj też:

Gigantyczny pająk sfilmowany w głębinach. Miał średnicę 60 cm