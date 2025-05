Mężczyźni częściej i szybciej wpadają w sidła miłości. Naukowcy obalili mity

Badania przeprowadzone przez naukowców z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego rzucają nowe światło na różnice między płciami w kontekście romantycznej miłości. Analiza danych zebranych od 808 młodych dorosłych w wieku od 18 do 25 lat z 33 krajów wykazała, że mężczyźni zakochują się średnio po około czterech tygodniach od rozpoczęcia relacji, podczas gdy kobiety potrzebują na to prawie dwa miesiące.

Mężczyźni bardziej kochliwi

Co więcej, mężczyźni deklarowali, że zakochiwali się częściej niż kobiety — średnio 2,6 razy w porównaniu do 2,3 razy u kobiet. Jednakże, mimo że mężczyźni zakochują się szybciej i częściej, kobiety doświadczają miłości z większą intensywnością, wykazując silniejsze zaangażowanie emocjonalne i częstsze myśli o partnerze.

– Najbardziej interesowało nas, czy płeć biologiczna wpływa na występowanie, przebieg i ekspresję romantycznej miłości – mówi dla New York Post Adam Bode, antropolog biologiczny z Narodowego Uniwersytetu Australii, jeden z autorów badania.

Badacze sugerują, że te różnice mogą mieć podłoże ewolucyjne. Mężczyźni, dążąc do zwiększenia liczby potencjalnych partnerek, mogą szybciej deklarować uczucia, podczas gdy kobiety, z uwagi na większe inwestycje reprodukcyjne, wykazują większą ostrożność i selektywność w wyborze partnera.

Normy społeczne i kulturowe mają spore znaczenie

Dodatkowo, badanie wykazało, że w krajach o wyższym poziomie równości płci intensywność romantycznej miłości oraz zaangażowanie emocjonalne są niższe. Może to sugerować, że normy społeczne i kulturowe mają istotny wpływ na sposób, w jaki ludzie doświadczają i wyrażają miłość.

– To pierwsze badanie, w którym zbadano różnice między kobietami i mężczyznami doświadczającymi romantycznej miłości, wykorzystując stosunkowo dużą próbę międzykulturową. To przekonujący dowód na to, że kobiety i mężczyźni różnią się w niektórych aspektach romantycznej miłości – podkreślił Bode.

