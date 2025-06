Dinozaur cierpiał na nowotwór. To nadzieja dla współczesnej medycyny

Naukowcy dowodzą, że tkanka miękka zachowana przez miliony lat w kościach dinozaurów może dostarczyć nam dziś cennych informacji na temat tego, jak moglibyśmy dziś leczyć raka.

Wszystko zaczęło się od badań skamieniałych szczątków dinozaura Telmatosaurus transsylvanicus, zwanego „jaszczurką bagienną” wielkości krowy. Gad ten żył około 66-70 milionów lat temu na terenie dzisiejszej Rumunii.

„Bagienna jaszczurka” miała raka. Naukowcy o kluczu do przyszłych odkryć

Wykorzystując mikroskop z dużym powiększeniem, zespół odkrył struktury przypominające czerwone krwinki (erytrocyty), powiązane z guzem w szczęce dinozaura. Odkryto go w ramach poprzednich badań.

Badacze stwierdzili, że małe fragmenty miękkiej tkanki mogą zachowywać się w skamieniałościach lepiej, niż dotąd sądzono. A to oznacza, że możemy dowiedzieć się znacznie więcej na temat tych prehistorycznych gadów – w tym o chorobach, na które cierpiały.

Jak zauważył onkolog Justin Stebbing z Anglia Ruskin University w Wielkiej Brytanii, „w przeciwieństwie do samych struktur szkieletowych, tkanki miękkie zawierają białka, które dostarczają informacji molekularnych mogących ujawnić podstawowe mechanizmy biologiczne choroby”. – Nasze badania, wykorzystujące stosunkowo mało używane metody, zachęcają do dalszych eksploracji. Mogą one stanowić klucz do przyszłych odkryć, niosących ludziom potencjalne korzyści – dodał.

Naukowcy sądzą bowiem, że znalezienie fragmentów miękkich tkanek dinozaurów podobnych do tych dotychczas opisanych może okazać się kluczowe dla zrozumienia mechanizmów powstawania nowotworów i ich ewolucji.

Dinozaur cierpiał na szkliwiaka. Ten nowotwór występuje też u ludzi

Warto zauważyć, że duże zwierzęta, takie jak słonie i wieloryby w toku ewolucji wykształciły sposoby ochrony przed nowotworami. Być może sposoby te posiadały również dinozaury.

– Dinozaury, jako długowieczne organizmy o dużych ciałach, stanowią przekonujący przykład dla badań nad tym, w jaki sposób gatunki radziły sobie z podatnością na raka i odpornością na niego na przestrzeni milionów lat – mówił na łamach sciencealert.com Stebbing.

Badany dinozaur cierpiał na szkliwiaka – rzadki, wolno rosnący nowotwór zębopochodny, który rozwija się w kościach szczęki lub żuchwy. Rak ten występuje u ludzi do dziś.

Fakt, że dinozaury przemierzały Ziemię przez miliony lat pozwala zaobserwować, jak rak mógł ewoluować w tym czasie. Zbadać można będzie także, w jaki sposób dotknięte nim gatunki mogły się przystosować do walki z nim.

