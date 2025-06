Pies kładzie na Tobie łapę? Za tym gestem może czyhać ryzyko. Ekspertka wyjaśnia

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak za pośrednictwem mediów społecznościowych podpowiadają właścicielom psów i kotów, w jaki sposób rozumieć codzienne zachowania swoich zwierząt. Ich konto na TikToku, które nosi nazwę „zwierze_ci_sie”, śledzi już ponad 107 tys. internautów.

Pies nie odstępuje właściciela na krok? „Bardzo towarzyska, społeczna istota”

W jednym z niedawnych nagrań lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, jak rozumieć wysyłany przez psa sygnał, kiedy wszędzie chodzi za człowiekiem. – A za kim ma chodzić, jak nikogo innego nie ma w domu? – zapytała na wstępie Dorota Sumińska.

– Pies jest bardzo towarzyską, społeczną istotą. Idziemy do pracy, nie ma nas jakiś czas. Pies czeka i czeka, i czeka. I wreszcie przychodzimy, to nawet do toalety nas nie puści samych, tylko musi nam towarzyszyć, bo wreszcie stanowimy tę grupę rodzinną. Jesteśmy razem. I mamy być razem cały czas, a nie okazjonalnie – podsumowała wątek ekspertka.

Pies kładzie na Tobie łapę? Ekspertka wyjaśnia, jak czytać ten sygnał

W innym nagraniu lekarka weterynarii odniosła się do pytania, jak rozumieć to, że pies kładzie na człowieku swoją łapę. Dorota Sumińska zaznaczyła, że takie zachowanie zwierząt można interpretować na kilka sposób – w zależności od usposobienia konkretnego czworonoga.

– Mówi: „jesteś mój i tu mnie drap za uchem”. To jest takie podporządkowywanie sobie troszeczkę. I oczywiście są takie psy, które mogą kłaść łapę i nic z tego nie wynika, a są takie psy, którym się nie powinno pozwalać kłaść łapy, bo jak dam kurze grzędę to ona: „wyżej siędę” – zaznaczyła ekspertka.

W sekcji komentarzy internauci podzielili się swoimi doświadczeniami. „Nasza labradorka wręcz to robi czasami aż natarczywie. Tylko klatę jej trzeba drapać”, „A moje kładą obie łapy i patrzą w oczy, które mówią kocham Ciebie i jest miłość odwzajemniona i bezinteresowna” – czytamy.

Czytaj też:

Zażarty spór o hodowlę psów. Ważą się losy 136 zwierzątCzytaj też:

Jak opiekować się psem? Ten kraj wprowadza obowiązkowe kursy