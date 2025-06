Naukowcy odkryli nową grupę krwi. Ma ją tylko jedna osoba na świecie

Francuscy naukowcy odkryli nową grupę krwi – dowiedziało się w czwartek 19 czerwca radio France Inter od Francuskiego Centrum Krwiodawstwa. To 48. grupa krwi odkąd w 1900 roku wprowadzono klasyfikację A, B, 0 z dodatnim lub ujemnym czynnikiem Rh. Dodatkowo istnieje prawie 400 różnych podgrup krwi. Najnowsza grupa krwi została nazwana „Gwadą ujemną”. To odniesienie do pacjentki pochodzącej z karaibskiej wyspy Gwadelupa, która jest jedynym nosicielem na świecie – dodaje AFP.

Odkrycie zostało uznane na początku czerwca w Mediolanie przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi. Próbka krwi została pobrana od pacjentki w 2011 r. podczas rutynowych testów przed operacją od 54-letniej kobiety, która mieszkała wtedy w Paryżu. Wówczas dalsze badania nie były możliwe.

„Gwada ujemna”. Nowa grupa krwi oficjalnie potwierdzona. Znamy szczegóły

Naukowcy byli jednak w stanie rozwikłać tajemnicę w 2019 r., dzięki „sekwencjonowaniu DNA o wysokiej przepustowości”, które pozwoliło na wykrycie mutacji genetycznej. Kobieta odziedziczyła grupę krwi po ojcu i matce, którzy mieli zmutowany gen. Thierry Peyrard, biolog medyczny z Francuskiego Centrum Krwiodawstwa wyraził nadzieję, że po zdiagnozowaniu nowej grupy krwi może się uda znaleźć kolejne osoby.

Jak przekonywał, umożliwi to oferowanie pacjentom z rzadkimi grupami krwi lepszego poziomu opieki. Zgodność krwi ma fundamentalne znaczenie szczególnie w przypadku transfuzji. Odkrycie nowych grup pomaga w rozwoju badań w onkologii, neurologii, czy reumatologii. Peyrard wspominał o bracie i siostrze, którzy mieli rzadką grupę krwi i cierpieli na problemy reumatologiczne, odkąd byli nastolatkami. Lekarze nie byli w stanie im pomóc do czasu odkrycia ich grupy krwi.

Czytaj też:

Grupa krwi a choroby. Naukowcy to zbadaliCzytaj też:

Specjalne przywileje dla tej grupy pacjentów. M.in. do lekarza poza kolejnością