Dlaczego pies je trawę? Jest nie tylko błahy powód. Ekspertka wyjaśnia

Dorota Sumińska dzieli się swoją wiedzą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wspólnie z Martą Stachowiak prowadzi konto na TikToku „zwierze_ci_się”, które obserwuje już ponad 107 tys. internautów.

Lekarka weterynarii wyjaśnia właścicielom zwierząt, jak czytać różne sygnały, które wysyłają ich zwierzęta. W publikowanych nagraniach poruszała m.in. takie tematy jak, dlaczego pies drga przez sen, przechyla głowę na bok, gdy zwraca się do niego właściciel albo kładzie na człowieku łapę. Zgromadzoną wiedzą dzieli się w krótkich filmach, pod którymi użytkownicy TikToka opowiadają o własnych doświadczeniach, a także wątpliwościach dotyczących zachowania ich zwierząt.

Dlaczego psy jedzą trawę? Ekspertka weterynarii wskazała konkretne powody

W jednym z filmów Dorota Sumińska odpowiedziała na pytanie, dlaczego psy jedzą trawę. – Bo jest pyszna! Proszę państwa, ja próbowałam młodego perzu, wyciągnęłam taki biały (…) rdzeń i on jest słodziutki jak cukierek. Więc teraz rozumiem, dlaczego moje psy tak chętnie jedzą właśnie perz – powiedziała lekarka weterynarii.

– Ale tak między nami, poza tym, że on jest pyszny, to jest to taka atawistyczna chęć pozbycia się pasożytów wewnętrznych, wyczyszczenia sobie przewodu pokarmowego. Bardzo często jest tak, że psy jak np. chcą zwymiotować to jedzą dużo trawy i potem zwracają tę trawę – kontynuowała ekspertka. – Jak psu jest dobrze, jak pies się nie najlepiej czuje, to zjada trawę i potem nią wymiotuje – powtórzyła.

Dorota Sumińska zwróciła także uwagę, że takie zachowanie nie jest typowe jedynie dla psów. – Natomiast podobnie zachowują się szympansy, które specjalnie jedzą takie dość chropowate rośliny po to, żeby – tak jak szczotką – z przewodu pokarmowego wyrzucić pasożyty – podsumowała wątek lekarka weterynarii.

