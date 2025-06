Jak nauczyć psa prostej sztuczki? Odpowiedź lekarki weterynarii może zaskoczyć

Dorota Sumińska i Marta Stachowiak prowadzą na TikToku konto „zwierze_ci_sie”. Publikują krótkie nagrania, w których objaśniają codzienne zachowania zwierząt. W niedanych filmach poruszały takie tematy jak: dlaczego pies je trawę, czy rozpoznaje swoje imię, w jakim celu zwierzę kładzie łapę na swoim właścicielu, z jakiego powodu drga przez sen, a także m.in. czy rozpoznaje swoje imię oraz czy pies może być zazdrosny.

Jak nauczyć psa prostej sztuczki? Lekarka weterynarii odpowiedziała przewrotnie

W najnowszym nagraniu lekarka weterynarii odpowiedziała na pytanie, jak nauczyć psa prostej sztuczki, np. podaj łapę. – A po co on ma podawać łapę? – zapytała na wstępie Dorota Sumińska.

– Proszę państwa, pies to nie jest cyrkowiec i nie ma potrzeby, żeby podawał łapę, służył, bo w końcu nie jest naszym służącym, prawda? To są zupełnie niepotrzebne rzeczy – zaznaczyła w dalszej części wypowiedzi. Ekspertka wskazała także konkretne komendy, które warto, żeby zwierzak opanował. – Psa trzeba nauczyć takich komend, które są nam przydatne w życiu codziennym: chodź, wracaj, stój, siad. I to zupełnie wystarczy – podsumowała wątek Dorota Sumińska.

Nagranie podzieliło internautów. „Ma pani zupełną rację” kontra „Krzywda się nie dzieje”

Pod nagraniem pojawiły się komentarze użytkowników mediów społecznościowych. Internauci byli podzieleni w opiniach. „Takie komendy rozumie mój pies i to nam wystarcza. Ma pani 100 proc. racji”, „Ma pani zupełną rację. Ja swojego dodatkowo nauczyłam dawać »pionę«” – czytamy. „Przecież psu się krzywda nie dzieje przy uczeniu takiej sztuczki”, „Pies przez takie zachowanie się rozwija i myśli nawet, jak to nie jest użyteczne, więc warto” – pisali kolejni internauci.

