Psy wykrywają poważną chorobę. Precyzja zaskoczyła nawet naukowców

Nowe badanie wskazuje, że osoby cierpiące na chorobę Parkinsona wydzielają specyficzny zapach, który potrafią rozpoznać odpowiednio przeszkolone psy. Eksperyment przeprowadzono we współpracy z organizacją Medical Detection Dogs oraz naukowcami z uniwersytetów w Bristolu i Manchesterze. Wyniki opublikowano 15 lipca w czasopiśmie The Journal of Parkinson’s Disease.

Przeprowadzono testy. Czworonogi niemal bezbłędne

Badacze użyli wymazów z łoju skóry pacjentów, a specjalnie przeszkolone psy potrafiły odróżnić próbki od osób chorych na Parkinsona od tych pobranych od osób zdrowych. Testy wykazały skuteczność na poziomie 80 procent czułości i aż 98 procent swoistości, nawet w przypadkach, gdy pacjenci z Parkinsonem mieli również inne problemy zdrowotne.

Psy były szkolone przez kilka tygodni na ponad 200 próbkach – część pochodziła od osób z potwierdzoną chorobą, a część od osób zdrowych. Próbki prezentowano psom na specjalnych stojakach, a za poprawne rozpoznanie były nagradzane.

Najbardziej wiarygodne dane uzyskano podczas podwójnie ślepego testu, w którym ani trenerzy, ani opiekunowie nie wiedzieli, która próbka była pozytywna – znał je wyłącznie komputer. Kolejne prezentacje odbywały się w zmiennej kolejności, aż wszystkie próbki zostały ocenione.

Psia precyzja doceniona

Choroba Parkinsona to wciąż schorzenie trudne do zdiagnozowania we wczesnej fazie. Nie istnieje jeden pewny test, dlatego poszukiwanie biomarkerów, takich jak charakterystyczny zapach skóry, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości diagnostyki.

– Jesteśmy dumni, że nasze psy po raz kolejny udowadniają, iż potrafią precyzyjnie rozpoznawać choroby. Choroba Parkinsona może rozwijać się przez lata bez widocznych objawów, a wczesna diagnoza daje szansę na zahamowanie jej postępu – podkreśliła Claire Guest, szefowa i główna badaczka Medical Detection Dogs.

Z kolei doktorr Nicola Rooney z Uniwersytetu w Bristolu dodaje, że „wyniki pokazują, że psy wykrywają unikalny zapach związany z tą chorobą. Taki poziom skuteczności przekracza granicę przypadku i może pomóc stworzyć szybką, nieinwazyjną oraz tanią metodę wczesnego rozpoznania choroby Parkinsona”.

W badaniu uczestniczyły dwa czworonogi: golden retriever Bumper i czarny labrador Peanut. Ich nosy mogą już wkrótce pomóc w ratowaniu tysięcy ludzkich istnień.

