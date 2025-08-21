To dlatego ludzie przetrwali? Naukowcy wskazali konkretny powód

Na początku sierpnia, w naukowym czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, pojawił się artykuł, który podsumowuje najnowsze ustalenia badaczy w dziedzinie paleoantropologii. Eksperci chcieli sprawdzić – i to było przedmiotem ich pracy – dlaczego ok. 600 tys. lat temu ludzie „oddalili” się ewolucyjnie od swoich ówczesnych krewnych – w tym m.in. od neandertalczyków. Jednocześnie to właśnie nasz gatunek – Homo sapiens, a nie H. neanderthalensis, przetrwał do współczesności i wciąż ewoluuje.

Portal Live Science, powołując się na publikację w „PNAS”, pisze, że naukowcy wzięli pod lupę enzym ADSL (adenylosukcynian liazy), który uczestniczy w syntezie puryn (są one podstawowym budulcem DNA – kwasu deoksyrybonukleinowego). Badacze wskazują, że różnica w ADSL między H. sapiens czy m.in. H. neanderthalensis znajduje się w obrębie 429. aminokwasu. U wymarłego gatunku znajdowała się tam walina (V), a u nas – alanina (A). Setki lat temu doszło bowiem najprawdopodobniej do mutacji – jej behawioralne skutki zbadać postanowił zespół naukowców.

Eksperci zaimplementowali myszom wersję ADSL jaką mają ludzie, by sprawdzić, czy te staną się lepsze m.in. w zdobywaniu wody. Tak właśnie się stało – samice, które zostały zmodyfikowane genetycznie, gdy uczyły się, jak dostać wodę do picia poprzez światła i dźwięki, znacznie lepiej radziły sobie z zadaniami niż ich rodzeństwo. Co ciekawe, u samców ten efekt nie wystąpił, pomimo takiej samej genetycznej modyfikacji. Dlaczego? Nie wiadomo.

Przełomowe badanie? Tak, ale warto być ostrożnym

Naukowcy stawiają hipotezę, że mutacja ta najprawdopodobniej doprowadziła do przewagi ewolucyjnej H. sapiens nad H. neanderthalensis.

Nie wszyscy są jednak przekonani, że eksperyment wyjaśnił już tę fascynującą zagadkę. Według Marka Collarda z Uniwersytetu Simona Frasera w Burnaby w Kolumbii Brytyjskiej badania opublikowane w „PNAS” „nie mówią zbyt wiele o ewolucji człowieka na tym etapie” – jak zauważył paleoantropolog w rozmowie z redakcją portalu LS.

