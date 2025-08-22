„Nadludzka odporność” stulatków. Zaskakujące odkrycie naukowców

Jak wynika z najnowszej analizy naukowców z Karolinska Institutet w Sztokholmie, ludzie, którzy dożywają 100 lat, mogą posiadać niezwykłą odporność na wiele schorzeń. Rezultaty badań opublikowano w czasopiśmie eClinical Medicine.

Zespół naukowców obserwował przez trzy dekady zdrowie dużej grupy Szwedów, urodzonych w latach 1920–1922.

„Nadludzka zdolność unikania chorób”

– Mój zespół badawczy odkrył, że ludzie, którzy dożywają 100 lat, wydają się posiadać nadludzką zdolność unikania chorób – stwierdziła epidemiolog, profesor Karin Modig. Analiza bowiem pokazała, że u osób, które osiągnęły setny rok życia, rozwój schorzeń postępował wolniej w porównaniu z tymi, którzy nie dożyli takiego wieku.

Co istotne, różnice w stanie zdrowia pojawiały się znacznie wcześniej – badanie obejmowało uczestników od 60. roku życia. Już wtedy zauważono u nich odmienne wzorce w liczbie oraz typie chorób, a także w niektórych parametrach biomarkerów.

Zapytana o tajemnicę zdrowia stulatków, Modig przyznała, że „nie jest pewna, czy istnieje jeden konkretny czynnik”. Jak dodała, mimo wielu prób, badacze nie znaleźli pojedynczego elementu odpowiedzialnego za nadzwyczajną długowieczność. Jednak – jak podkreśliła – wspólne wydają się dwa aspekty: sprawny układ sercowo-naczyniowy oraz pozytywne nastawienie do życia i poczucie celu.

Najczęściej diagnozowaną grupą chorób były schorzenia układu krążenia, jednak wśród stulatków ich wpływ na ogólne obciążenie zdrowotne był mniejszy. Zauważono też, że osoby w wieku 100 lat rzadziej cierpiały na zaburzenia neuropsychiatryczne, miały mniej chorób współistniejących i częściej zmagali się z dolegliwościami z jednej konkretnej grupy.

Geny kontra styl życia

Naukowcy podkreślają, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy większa odporność na choroby serca i mózgu u stulatków jest efektem genów, stylu życia czy połączenia obu tych czynników. – Trudno powiedzieć to z całą pewnością, ale wcześniejsze badania sugerują, że udział genów w długowieczności jest mniejszy, niż wiele osób zakłada – około 25 procent. Styl życia prawdopodobnie odgrywa dużą rolę – wyjaśniła Modig.

Dodała też, że w starszym wieku znaczenie ma również przypadek – jak choćby upadek, złamanie kości, choroba sezonowa czy rozwój nowotworu.

Zapytana o możliwe działania, które mogłyby spowolnić proces starzenia i ograniczyć występowanie chorób, badaczka odpowiedziała, że „na podstawie innych badań można stwierdzić, że czynniki związane ze stylem życia prawdopodobnie odgrywają kluczową rolę. – Jest jednak prawdopodobne, że rola stylu życia i wpływ poszczególnych czynników związanych ze stylem życia zmieniają się w ciągu całego życia – zaznaczyła.

