Koci ogon „drży jak antena”? Lekarka weterynarii zgłosiła jedno „ale”

Dorota Sumińska za pośrednictwem konta „Zwierze Ci się” w serwisie YouTube odpowiada na pytania, które nurtują właścicieli zwierząt domowych. Jedno z najnowszych dotyczyło tego, w jaki sposób koty potrafią odnaleźć drogę do domu, nawet jeżeli znalazły się wiele kilometrów od konkretnego miejsca. – Nie mam pojęcia, nie każdy kot – rozpoczęła lekarka weterynarii.

– Zwierzęta mają w głowie coś w rodzaju kompasu. My nie mamy takich możliwości. Dlatego my, w stosunku do świata zwierząt, jesteśmy bardzo ułomni – kontynuowała ekspertka. Sumińska dodała, że np. ptaki mają „naturalną nawigację”. – Nie umiem tego wytłumaczyć, ale rzeczywiście (…) niektóre zwierzęta, w tym niektóre koty, potrafią znaleźć drogę do domu – podsumowała wątek.

Koci ogon drży jak antena? Lekarka weterynarii zabrała głos

Inne pytanie dotyczyło tego, dlaczego ogon kota „drży jak antena” na widok właściciela. – Ogony moich kotów nie drżą jak anteny, kiedy mnie widzą – zaznaczyła Dorota Sumińska. Jak dodała, kocie ogony faktycznie mogą ruszać się w charakterystyczny sposób szczególnie wtedy, kiedy zwierzęta załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne – najczęściej tam, gdzie nie powinny tego robić.

Zapewne część właścicieli kotów interesuje też, z jakiego powodu zdarza się ich czworonogom ssać kawałki ubrań. Jak odczytywać ten sygnał? – To znaczy, że ma coś w rodzaju choroby sierocej. Za wcześnie został zabrany od mamusi i musi coś „ciumkać”. Nie ma smoczka dla kotów do „ciumkania”. To (koty wykorzystują w ten sposób – red.) kawałek ubrania – przekazała Dorota Sumińska.

Warto pamiętać, że każde zwierzę jest inne. A jeżeli pojawiają się niepokojące sygnały, które odbiegają od standardowego zachowania pupili, należy skontaktować się z weterynarzem.

Czytaj też:

Zbadali demencję u kotów. Wyniki pomogą w walce z Alzheimerem u ludziCzytaj też:

Czipowanie psów i kotów będzie obowiązkowe. Tyle zapłacą właściciele